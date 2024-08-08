منظمة المطبخ العالمي تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية، الخميس، مقتل أحد موظفيها الفلسطينيين في قطاع غزة، يدعى نادي السلوت، قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في منشور على منصة إكس "قُتل أحد زملائنا الفلسطينيين، نادي السلوت، الليلة بالقرب من دير البلح في غزة."

وأضافت المنظمة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة الأميركية، أن السلوت كان عضوا أصيلا في فريقنا بالمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا للحاجات الإنسانية في رفح (جنوبي القطاع)، مؤكدة أنه كان في جوهره إنسانيا محبا للخير.

وقالت إنها ما زالت تنظر في تفاصيل هذه المأساة، لكنها تعتقد أنه كان خارج وقت العمل عندما قُتل.

وأعربت المنظمة الإغاثية عن تعاطفها مع عائلة السلوت وبقية فريقها في جميع أنحاء العالم، معبرة عن حزنها جراء هذه الخسارة الفادحة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق بأن فلسطينيا يعمل في المنظمة استشهد في قصف إسرائيلي على بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور 4 أشهر على مقتل 7 من موظفي المنظمة ذاتها من جنسيات مختلفة، بينهم أميركي وأسترالي وبريطاني وبولندي، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبات الإغاثة الخاصة بالمؤسسة على شارع الرشيد في مدينة دير البلح، في الأول من أبريل/نيسان الماضي، مما أثار موجة إدانات واسعة.

وقتل عشرات العاملين في المجال الإغاثي منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم عاملون في منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.