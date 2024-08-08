أخبار

عاجل | عبد الملك الحوثي: مساع أميركية وأوروبية ومن عدد من الدول العربية تحاول أن تثنينا عن الرد على إسرائيل

8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202404:34 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة