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إصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي وسط سوريا

قصف إسرائيل مطار المزة العسكري بالعاصمة دمشق
إسرائيل كثفت من غاراتها على أهداف بسوريا تقول إنها تتبع لإيران وحزب الله (الجزيرة)
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202411:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري أن 4 عسكريين أصيبوا بجروح كما وقعت بعض الخسائر المادية جراء "عدوان جوي" إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.

وفي وقت سابق أفادت مصادر في محافظة حمص السورية بوقوع عدة انفجارات في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم نظام الرئيس بشار الأسد ضد ثورة شعبية انطلقت شرارتها في عام 2011، ثم تحولت إلى حرب دخلت فيها أطراف إقليمية ودولية.

وزادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة