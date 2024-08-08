إصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي وسط سوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري أن 4 عسكريين أصيبوا بجروح كما وقعت بعض الخسائر المادية جراء "عدوان جوي" إسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا.

وفي وقت سابق أفادت مصادر في محافظة حمص السورية بوقوع عدة انفجارات في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الجنوبي الشرقي.

لقطات متداولة… قصف إسرائيلي على محيط مطار الشعيرات في #حمص السورية. pic.twitter.com/uK0N55fYCO — Step News Agency – وكالة ستيب نيوز (@Step_Agency) August 8, 2024

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا حيث تزايد نفوذ طهران هناك منذ أن بدأت في دعم نظام الرئيس بشار الأسد ضد ثورة شعبية انطلقت شرارتها في عام 2011، ثم تحولت إلى حرب دخلت فيها أطراف إقليمية ودولية.

وزادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.