ترامب: قريبون جدا من حرب عالمية

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب اليوم الخميس إن العالم قريب جدا من حرب عالمية وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.

وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا- "إننا قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".

وقال إن الولايات المتحدة "في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا وإنه لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير".

واقترح الرئيس الأميركي السابق إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب "اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر/أيلول، ومع "أن بي سي" في العاشر منه، ومع أيه بي سي في الـ25 من نفس الشهر"، مضيفا "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك، كما تعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة".

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري، حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.