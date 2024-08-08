بايدن: لست واثقا من انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال بايدن -في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" ستبث الأحد- "إذا خسر ترامب، فلست واثقا على الإطلاق" من أن انتقال السلطة سيكون سلميا.

وأضاف "إنه يعني ما يقول ونحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك عندما يقول إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم"، في إشارة إلى حديث الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي سياق السباق الانتخابي، قال ترامب إنه قد يفوز بولاية نيويورك المعروفة تاريخيا بأنها ديمقراطية.

وأضاف ترامب -في لقاء عبر الهاتف مع شبكة "فوكس نيوز"- أن قرار نائبة الرئيس كامالا هاريس عدم اختيار حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو اليهودي ليكون نائبها، قد يكلفها أصوات اليهود المؤثرين على الانتخابات في نيويورك، حسب وصفه.

واعتبر ترامب أن اختيار هاريس "صادم ومهين للغاية للشعب اليهودي وللأشخاص الذين يريدون الأمن".

وأضاف أن "أي يهودي يصوت لصالح الحزب الديمقراطي يجب أن يخضع لفحص عقلي، لأن الديمقراطيين سيئون للغاية تجاه اليهود".

ووفق ترامب، فإن تولي منصب الرئيس في الولايات المتحدة أمر خطير خصوصا أنه يسعى لأن يكون رئيسا نشطا يؤمن البلاد ويبني جيشا قويا.

وكانت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس قد شنت ومرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم والز، هجوما لاذعا على ترامب، وذلك في أول ظهور لهما معا.

وقالت هاريس -في تجمع انتخابي قدمت فيه نائبها تيم والز- إنها تعرف أمثال دونالد ترامب، مضيفة أن عملها سابقا مدعية عامة مكنها من متابعة أنواع مختلفة من المجرمين.

وفي أول حديث له بعد اختياره، اتهم تيم والز الرئيس السابق ومرشح الجمهوريين ترامب بأنه رجل يبث الفُرقة، وأن لا همّ له إلا خدمة نفسه، وأكد أن الانتخابات المقبلة ستحدد أي اتجاه ستمضي فيه البلاد.