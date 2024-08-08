شاهد.. كمين محكم للقسام ضد آليات الاحتلال في رفح

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من تنفيذ مقاتليها كمينا محكما ضد آليات الاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن الكمين -الذي نفذته ضد آليات الاحتلال في حي تل السلطان برفح- يعود إلى الخامس من أغسطس/آب الجاري.

ووفق المشاهد، فقد استهدفت دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع، ثم جرى استهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز "إم 113" (M113) بقذيفة مماثلة، إضافة إلى عبوة العمل الفدائي بعدما زرعها أحد مقاتلي القسام.

وأظهرت اللقطات استهداف الآليات الإسرائيلية بصورة مباشرة، واشتعال النيران فيها.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.