خبير عسكري: المقاومة تستثمر قليلا وتربح كثيرا

قال الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين بالمكان نفسه الذي سبق أن تعرضت فيه قوة أخرى لكمين مماثل يعني أن إسرائيل تقاتل بالطريقة ذاتها وتكرر الأخطاء نفسها وأنها ليست قادرة على السيطرة، في حين أن المقاومة أكثر تماسكا وتواصلا.

ونشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس الأربعاء صورا لإيقاع قوة إسرائيلية راجلة في المنطقة التي هجّر الاحتلال أهلها قبل شهور، وقالت إنها تمت بعبوة "سجيل" المصنوعة من مخلفات أسلحة الاحتلال.

وأدت العملية إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوة، وقامت عربات مدرعة بنقلهم من موقع العملية حسب ما ظهر في الفيديو.

وتضمن الفيديو أيضا صورا تظهر إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مماثل بالمنطقة نفسها خلال فبراير/شباط الماضي.

وأضاف حنا -في مقابلة للجزيرة- أن قيام شخص عادي بلباس مدني بزرع عبوة معاد تدويرها ثم يحقق هذه النتائج فإنه يؤكد أن المقاومة تستثمر كثيرا وتكسب كثيرا جدا.

تكرار الأخطاء نفسها

وقال حنا إن إسرائيل لا تفعل شيئا سوى أنها تكرر الأخطاء نفسها، وأنها تدخل المناطق وتشن فيها عمليات تدمير ثم تعود لها مجددا بالطريقة ذاتها لتواجه الخسائر نفسها، مشيرا إلى أن كون المنطقة التي تم فيها الكمين عازلة يعني أنها في صالح قوات الاحتلال وليس العكس.

وأضاف أن "جيش الاحتلال يدخل وينظف وينسحب ثم يعود مجددا -كما هي الحال الآن في بيت حانون التي كان فيها قبل 10 أشهر ثم قرر العودة إليها- وبالتالي هو غير قادر على السيطرة"، مشيرا إلى أن الكمين الأخير "يعكس قدرا كبيرا من التصنيع والتخطيط والاستعلام والتوجيه والتنفيذ من جانب المقاومة".

ولفت إلى أن قوات الاحتلال دخلت منطقة شرقي خان يونس التي وقعت فيها العملية قبل شهور فضلا عن أن المنطقة تمثل جزءا من منطقة عازلة ربما تصل إلى 100 كيلومتر، ومع ذلك فهي تقع في الفخاخ نفسها التي تؤكد مقولة إن الأرض تخدم أولادها، لأن المقاومين يعلّمون بعض البيوت خلال التخطيط للعمليات حتى يتمكن المقاوم من معرفة خط سير عمليته.

وخلص حنا إلى أن هذه العمليات تعكس حقيقة أن المقاومة أعادت بناء قوتها بشكل كبير وأنها ليست مفككة ولا تتعامل كذئاب منفردة كما تزعم إسرائيل، وإنما تتحرك وفق منظومة قيادة وسيطرة محكمة وبطريقة شبحية تجعل من الصعب معرفة من أين ستنقض عليك.