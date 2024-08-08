صحف إسرائيلية تشكك في الرد الإيراني وتؤكد رد حزب الله

رجحت صحف إسرائيلية اليوم الخميس إمكانية امتناع إيران عن شن هجمات ضد إسرائيل في ظل جهود أميركية محمومة لوقف التصعيد في المنطقة.

في المقابل، يرى كتاب إسرائيليون أن رد حزب الله اللبناني على اغتيال المسؤول العسكري الرفيع في الحزب فؤاد شكر "قادم لا محالة، وقد يشبه هجوم طوفان الأقصى الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ففي صحيفة "يديعوت أحرونوت" كتب يوآف زيتون المحلل العسكري للصحيفة "إن السيناريو الأسوأ هو هجوم مشترك ومنسق وسريع من إيران ولبنان مجتمعين".

وأشار إلى أن "القيادة الأمنية السياسية في إسرائيل تقدر الآن أن فرص حدوث ذلك منخفضة، ففي الساعات الـ24 الماضية، كان هناك تقييم متزايد بأن حزب الله سيهاجم أولا، في حين تناقش إيران ما إذا كانت سترد على اغتيال إسماعيل هنية وكيفية القيام بذلك".

واستشهد زيتون بتقرير لصحيفة "بوليتيكو"، جاء فيه أن مسؤولين أميركيين قالوا من خلال وسطاء للقيادة الإيرانية إنه "إذا كان الانفجار الذي تم به اغتيال هنية ناتجا عن عملية إسرائيلية سرية، عبر عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، ولم يقتل أي مواطن إيراني، فيجب على طهران إعادة تقييم خطتها لشن هجوم على إسرائيل".

ونقل عن التقرير أن "طهران بدأت تفكر بالطريقة نفسها، وسط تحذيرات من أن هجوما واسع النطاق على إسرائيل سيؤدي إلى مواجهة مباشرة معها، وربما يقود لحرب، ولا يزال هناك توقع برد إيراني، ولكن لا يتوقع أن يحدث ذلك الرد على الفور".

وعن طبيعة الهجوم المحتمل، قال "هناك تفاؤل في الجيش الإسرائيلي. حيث ستتيح المسافة الكبيرة بين إيران وإسرائيل، حوالي ألفي كيلومتر، تفعيل وسائل الإنذار إذا لزم الأمر، واعتراض الصواريخ الباليستية الكبيرة، في حين ستحتاج الطائرات المسيرة إلى 8 ساعات للوصول إلى إسرائيل".

وأشار إلى "نجاح 5 صواريخ إيرانية في الوصول لإسرائيل في هجوم أبريل/نيسان الماضي، رغم مساهمة السفن الأميركية في اعتراضها، ومن ثم يفترض أن الإيرانيين تعلموا أيضا دروسا من تلك الليلة، وقد يدمجون اتجاهات أخرى للهجوم في عملهم الانتقامي، مثل اليمن، من خلال الحوثيين، أو العراق وسوريا، حيث تنتشر المليشيات الإيرانية".

رد حزب الله

وبشأن طبيعة رد حزب الله، قال زيتون "سيكون قويا، وسيركز على الأهداف العسكرية في الشمال، خصوصا منطقة حيفا، حيث يمتلك الجيش الإسرائيلي عددا من القواعد والمنشآت الإستراتيجية. وإلى جانب مثل هذا الهجوم، ستكون هناك محاولة لتوسيع المعادلة وتنفيذ إطلاق رمزي للصواريخ على هدف جنوب حيفا".

ويرى الكاتب أن الهجوم "يمكن أن يستمر من ساعات إلى أيام، اعتمادا على عواقبه والخسائر التي قد يسببها في الأرواح الإسرائيلية، وإذا أدى هذا الهجوم لسقوط مدنيين، فإن الجيش الإسرائيلي سيشن على الفور عملية جوية مضادة في لبنان، تستهدف الأصول الإستراتيجية والمواقع المدنية لحزب الله بما في ذلك العاصمة اللبنانية بيروت".

وأضاف أن حزب الله "سيحاول أن يكون دقيقا قدر الإمكان، وبالتالي سيستخدم ذخائر دقيقة، مثل الطائرات المتفجرة وهي التي لا يزال سلاح الجو الإسرائيلي يواجه صعوبة في اكتشافها، أو الصواريخ الدقيقة كجزء من ترسانته الجديدة، التي ازدادت قوة في السنوات الأخيرة، ولم تكن موجودة في صيف عام 2006".

أما صحيفة "معاريف" فنقلت عن الصحفي أتيلا شومبلي قوله إن "هجوم حزب الله سيكون مشابها للهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، إطلاق الصواريخ لتشتيت الانتباه، ثم تسلل المقاتلين على الأرض".

وأضاف أن هجوم حزب الله "سيكون مضاعفا وأقوى من هجوم حماس، مع تخفيف للصواريخ، ومحاولات من قبل قوات الكوماندوز للتسلل إلى إسرائيل تحت ضجيج صفارات الإنذار، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الهجوم".

ضربة استباقية

وفي مقال له بصحيفة "معاريف" قال الصحفي عيدان مرعش "إيران ولا تزال ترهبنا حتى قبل أن تطلق صاروخا أو تطلق طائرة مسيرة واحدة على إسرائيل. والناس مثلي يفكرون مرتين قبل أن يغادروا المنزل هذه الأيام. يتم إلغاء الاجتماعات، وتغيير الجداول الزمنية بأكملها، وأكثر من ذلك بكثير".

ودعا مرعش إلى "تنفيذ ضربة إسرائيلية استباقية وقائية ضد إيران، مضيفا أنه "من الواضح أن إيران لن تتسرع في شن هجوم على إسرائيل وحان الوقت لنظهر لأعدائنا أننا بلد لا يلعب معه".

أما عاموس هرئيل المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" فنقل عن تقرير للمحلل الدبلوماسي والأمني في صحيفة "واشنطن بوست" ديفيد إغناتيوس قوله إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نجحت إلى حد ما في ردع إيران عن شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، في حين أظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علامات مرونة بشأن مسألة اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن مع حماس، لكن المتغير الذي لا يزال مجهولا فهو حزب الله".

ونقل عن مسؤولين كبار في وزارة الحرب الإسرائيلية أن "نتنياهو يتعمد كسب الوقت ويتجه إلى شن حرب استنزاف مستمرة، تحول دون إنجاز صفقة تبادل يمكن أن تعرض استقرار حكومته للخطر".