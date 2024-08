"ترند الماء" بين أطفال غزة والعالم

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي العربية والغربية ظاهرة ترفيهية جديدة عرفت بـ"تحدي الماء"، وتهدف إلى تقديم محتوى مرح ومثير للجمهور، حيث يقوم المتفاعلون بثقب زجاجة المياه وتصويرهم أثناء رشها على رؤوسهم وهم يرقصون بحركة دائرية، مع إضافة موسيقى معينة.

وسرعان ما أثار التحدي موجة من الغضب والسخط بين أهالي غزة والداعمين للقضية الفلسطينية، بسبب اهتمام بعض الناشطين والمشاهير العرب على مواقع التواصل بتطبيق التحدي في الوقت الذي يحلم فيه الأطفال بغزة بالحصول على نقطة مياه يروون فيها عطشهم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 10 أشهر.

كما أثار التحدي بعض التساؤلات عن سبب هدر المياه دون الاستفادة منها، خصوصا في ظل معاناة العديد من الناس حول العالم من آثار الحروب التي تسبب نقصا حادا في المياه.

وشارك نشطاء عرب وصحفيون ومدونون من غزة في هذا الترند على طريقتهم، منتقدين هدر المياه بهذا الشكل في وقت يحتاج شعب غزة إلى كل نقطة مياه ولا يستطيع أي أحد إدخال المياه لهم أو توفيرها للصغار هناك.

ونشر الصحفي عبد الله العطار مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل لطفلة غزية صغيرة تشارك في تحدي الماء بطريقتها قائلة "في الوقت الذي ينشغل فيه البعض بالترندات نحن نكافح من أجل الحصول على الماء ونسير مسافات للحصول عليه".

In terms of trends, it is not time for it now.

In terms of the water, I will not spill it.

We have traveled long distances just to fill our water bottles

When it comes to rain, its been 10 months of bombs dropping on us. pic.twitter.com/SKL9UbBLvm

— عبدالله العطار (@abdallahatar) August 6, 2024