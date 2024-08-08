الاحتلال يفجر منزلا بالخليل ويصيب فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة

فجّر الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس منزل شهيد فلسطيني نفذ عملية طعن بتل أبيب قبل أشهر، وذلك بعد ليلة نفذ فيها اقتحامات جديدة في الضفة الغربية وأصاب فلسطينيين بالرصاص.

فقد قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل الشهيد مؤمن مسالمة من مدينة دورا جنوب الخليل، وداهمت قوة كبيرة المنزل وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه بالسواتر الترابية وشرعت بزرع المتفجرات في الجدران الداخلية للمنزل في اقتحام استمر أكثر من 7 ساعات.

وكان الشهيد مسالمة نفذ عملية طعن في منطقة غان يفني في تل أبيب قبل 5 أشهر، وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الإسرائيلية توغلت قبيل الفجر في بلدة دورا وأخرجت العائلات التي تقع منازلها في محيط منزل مسالمة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أجبرت عائلة في قرية الزعيم شرقي القدس المحتلة على هدم منزلها بذريعة عدم الترخيص.

#صور | عائلة المطور تهدم منزلها عقب إجبارها من قبل قوات الاحتلال، بحجة عدم الترخيص، في حي الشيخ عنبر في بلدة الزعيم بالقدس المحتلة pic.twitter.com/GmU7Acfdhg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 8, 2024

إصابات بالرصاص

وفي تطورات أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا الليلة الماضية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد للاجئين شرقي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس في وقت سابق من مساء أمس، دون تسجيل إصابات.

📹 لحظة اعتداء جنود الاحتلال على "صرح الشهداء" في قرية مادما جنوب #نابلس صباح اليوم pic.twitter.com/e69cWV2vEh — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 8, 2024

وقالت كتيبة نابلس في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه للمدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم بالتزامن قرية مادما جنوب نابلس واعتدى على صرح للشهداء فيها.

وفي شمال الضفة أيضا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شخصين أُصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت قلقيلية من محورها الشرقي، وفتحت نيرانها باتجاه المواطنين، فأصابت شخصين وُصفت حالة أحدهما بالخطيرة، قبل أن تنسحب لاحقا من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة حبلة جنوب قلقيلية واعتقلت فلسطينيا ونجله، وشملت الاقتحامات بالمنطقة مدينة طولكرم، وفق المصادر الفلسطينية.

وفي وسط الضفة، اجتاحت قوة إسرائيلية حي "سطح مرحبا" في مدينة البيرة، وقالت مصادر محلية إنها اعتقلت أسيرا محررا.

هجوم للمستوطنين

وغير بعيد عن البيرة، أصيبت سيدة فلسطينية في هجوم للمستوطنين على سيارات فلسطينية قرب حاجز بيت إيل شمال رام الله.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على السكان وممتلكاتهم.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة صوريف شمال غرب الخليل ونفذت عمليات دهم واعتقال فيها، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل ذلك مناطق في مدينة الخليل نفسها.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 620 فلسطينيا وإصابة 5400 واعتقال نحو 10 آلاف آخرين، حسب معطيات فلسطينية رسمية.