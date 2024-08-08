الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري دخول الأقصى بعد نعيه هنية

أصدرت الشرطة الإسرائيلية -صباح اليوم الخميس- قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول الحرم القدسي لمدة 6 أشهر.

وأفاد المحامي خالد زبارقة -في اتصال مع الجزيرة- بأن الشرطة الإسرائيلية اتخذت قرارا بإبعاد الشيخ صبري عن المسجد الشريف على خلفية نعيه خلال خطبة صلاة الجمعة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران يوم 31 يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف زبارقة أن القرار جاء بعد حملة تحريض واسعة أطلقها متطرفون يهود ضد الشيخ صبري خلال الأيام الأخيرة.

وكانت شرطة الاحتلال أفرجت عن الشيخ الجمعة الماضية بعد اعتقاله والتحقيق معه لمدة 6 ساعات.

الشيخ لم يخالف القانون

وكان زبارقة أكد -في تصريحات للجزيرة نت- أن الشيخ صبري نعى هنية خلال خطبته بالمسجد الأقصى، مضيفا "بعد الخطبة لمسنا أن هناك عملية تحريض ممنهجة وكبيرة على سماحة الشيخ، ومن نتائجها مداهمة بيت الشيخ في حي الصوانة بالقدس، وتم اقتياده لمركز التحقيق بالقدس الذي يسمى غرف 4".

وأشار إلى أن أقوال الشيخ صبري "لا تعتبر -حسب القانون الإسرائيلي- مخالفة، وطبيعي أن يقوم شخص بحجم الشيخ عكرمة صبري بنعي شخصية قيادية فلسطينية تعد جزءا من الطيف الفلسطيني".

وقال الشيخ صبري في مستهل الخطبة الثانية، في بث مباشر نقلته دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة المقدسة عبر صفحتها على فيسبوك "إن أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومِن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، نسأل الله -عز وجل- له الرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وعلى وقع تكبيرات المصلين، أعلن الشيخ إقامة صلاة الغائب "على روحه وسائر الشهداء ولمن حضر من سائر المسلمين".