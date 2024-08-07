9 قتلى في انفجار شاحنة مفخخة بريف حلب الشمالي

قتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء انفجار شاحنة مفخخة على حاجز للشرطة العسكرية على المدخل الغربي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال مصدر عسكري للجزيرة نت إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة تم زرعها في سيارة شحن كبيرة، وتم تفجيرها عند وصولها إلى نقطة التفتيش على حاجز للشرطة العسكرية.

وقد حدث الانفجار في مؤخرة السيارة ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم عناصر من الشرطة العسكرية، إلى جانب مدنيين تزامن الانفجار مع مرورهم من نقطة الحاجز.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال مدير صحة إعزاز وريفها حسان صبحي إبراهيم إن مستشفيات المدينة استقبلت 9 جثث متفحمة وعليها آثار الحرق والشظايا، بالإضافة لـ25 مصابا بينهم 11 في حالة حرجة.

وأوضح المسؤول في الدفاع المدني زياد حركوش أن بعض القتلى ليس ممكنا تحديد هوياتهم نتيجة لتفحم الجثث.

وأضاف أن حريقا كبيرا اشتعل في الشاحنة المفخخة وانتقل إلى عدة سيارات ودراجات نارية كانت قريبة من موقع الانفجار.

وقال حركوش إن سكان هذه المناطق يتعرضون للقصف الروسي ولاعتداءات مستمرة من النظام السوري.

ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.