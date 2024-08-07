السيول تجتاح تهامة اليمن ومناشدات للإغاثة

اجتاحت سيول الأمطار الغزير قرى عديدة مخلفة ضحايا وأضرارا بالغة على طول شريط السهل والساحل التهامي من جنوب مدينة الحديدة، وصولا إلى حجة شمال غربي اليمن.

وتعالت أصوات الأهالي طلبا للمساعدة جراء تلك السيول التي أخذت كل ما في طريقها ضمن مسار الأودية وعلى ضفافها، لاسيما منازل التهاميين البسطاء في ريفي الحديدة وحجة والتي تتكون من القش وما يسمى محليا "العشش".

تهامة تقع في ممر عدد من الأودية وأي منخفض جوي ينتج عنه كارثة ومعاناة ، وخلال الـ20 سنة الماضية عايشنا عدد من تلك الكوارث التي تسببت بها السيول ،اليوم الوضع مأساوي ويحتاج لتكاثف الجهود وإغاثة المنكوبين بأسرع وقت. pic.twitter.com/6aFyNUppww — بسيم الجناني #اليمن (@Basem_Ganani) August 7, 2024

وفي حين لم ترد بعد أرقام بشأن الضحايا، تتحدث مصادر عن أضرار بالغة في قرى كاملة جرفتها السيول، وخسائر في الممتلكات بما فيها المواشي (الأغنام والضأن والأبقار) التي يعتمد عليها أبناء الريف اليمني مصدرا لعيشهم ضمن تربيتهم المواشي وفلاحة الأرض.

#منخفض_جوي " الحديدة – اليمن

تعرّضت مناطق محافظة الحديدة إلى فيضانات جراء الأمطار الغزيرة أسفر عنها كارثة ، حيث جرفت السيول مناطق واسعة وأصبح السكان في العراء #تهامة_منكوبة pic.twitter.com/nuRS9Opylf — فضل العيسائي (@fadhlalesaeiy) August 7, 2024

وبموازاة ما يصفه يمنيون بالكارثة، تداول ناشطون مشاهد لسيول الأمطار وفيضانها، حينما داهمت المساكن والناس خاصة خلال الليل، لتجرف كثيرا من القرى والممتلكات، وسط دعوات لتقديم أي جهد إنساني يخفف مما حل بالسكان ويغيث من باتوا بلا مأوى ولا غذاء.

فاجعه إنسانيه السيول تجرف العشش في تهامة اليمن بعوائلها والوضع كارثي فعلاً اللهم ألطف بأهل الحديده وتهامة ياكريم#تهامه_تغرق #اليمن pic.twitter.com/kixBqZ2IRU — الرحال محمد الميموني (@travelers_gulf) August 7, 2024

دعوات الإنقاذ

وأكد ناشطون على منصات التواصل أن السيول تهدد الجميع في الحديدة، والمأساة في اتساع، في ظل انعدام جهود الدفاع المدني وغياب الإنقاذ وسط تهدم المساكن، مناشدين سلطات جماعة (أنصار الله) -باعتبار المنطقة تحت سيطرتهم- ضرورة مجابهة هذه الأوضاع ومساعدة الناس هناك.

ونقل إعلام تابع للحوثيين وناشطون أن رئيس "المجلس السياسي" التابع للجماعة "اطلع على جهود مواجهة أضرار السيول في الحديدة وتعز وحجة، ووجه بالنزول الميداني والقيام بالواجب في المناطق المنكوبة".

تهامة

العُشة اللي تسلم من جرف السيول لا تسلم من الصواعق الرعدية

اللهم كن مع اخواننا المواطنين في كل مناطق الحديدة #الحديدة pic.twitter.com/G6xvzkc7rc — محمدعبدالملك اليوسفي (@mhsnalahmr32) August 6, 2024

مخاوف مستمرة

وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة جراء السيول وما خلفته، تزداد المخاوف من تواصل الأمطار التي قد تفاقم الأزمة الإنسانية ومعها تتسع رقعة المناطق المتضررة، لاسيما وقد طال مناطق شمال غربي تعز أيضا جانب من هذه السيول، إلى جانب انعدام أو محدودية الجهود الإغاثية لإنقاذ ومساعدة الأهالي في ريف يفقد كثيرا من الخدمات الأساسية أصلا على مدى السنوات السابقة.