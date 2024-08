دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء إلى "تصفية سريعة" ليحيى السنوار بعيد تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، خلفا لإسماعيل هنية الذي استشهد في طهران الأسبوع الماضي.

وكتب كاتس على منصة "إكس" أن تعيين السنوار على رأس حماس خلفا لإسماعيل هنية "هو سبب إضافي لتصفيته سريعا ومحو هذه المنظمة الحقيرة من الخارطة".

وتتهم إسرائيل السنوار (62 عاما) بالوقوف وراء هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واعتقلته إسرائيل عدة مرات وحكمت عليه بـ4 مؤبدات، قبل أن تحرره المقاومة في صفقة تبادل الأسرى عام 2011، التي عرفت بصفقة جلعاد شاليط.

The appointment of arch-terrorist Yahya Sinwar as the new leader of Hamas, replacing Ismail Haniyeh, is yet another compelling reason to swiftly eliminate him and wipe this vile organization off the face of the earth.

