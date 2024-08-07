واشنطن تعلن تدمير مسيّرة وصاروخين للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أمس الثلاثاء تدمير مسيّرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان على حسابها بمنصة "إكس" أن "تلك الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة". واضافت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

August 6 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicle and two Iranian-backed Houthi anti-ship ballistic missiles launched from Houthi-controlled areas of Yemen over the Red… pic.twitter.com/OxzII8RcDz — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 6, 2024

والأحد الماضي، قالت جماعة الحوثي إنها أسقطت طائرة أميركية مسيّرة فوق محافظة صعدة الشمالية، واستهدفت سفينة في خليج عدن، في أول هجوم على ممرات الشحن منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على ميناء الحديدة اليمني يوم 20 يوليو/تموز الماضي.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.