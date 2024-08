واشنطن تعلن تدمير مسيّرة وصاروخين للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) أمس الثلاثاء تدمير مسيّرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) وصاروخين باليستيين مضادين للسفن في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان على حسابها بمنصة "إكس" إن "تلك الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة". وأضافت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

August 6 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicle and two Iranian-backed Houthi anti-ship ballistic missiles launched from Houthi-controlled areas of Yemen over the Red… pic.twitter.com/OxzII8RcDz

