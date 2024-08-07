ناغازاكي اليابانية تستبعد إسرائيل من مراسمها وواشنطن تستنكر

قرر سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا مقاطعة المراسم السنوية لإحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما أعلن عمدة المدينة أنه لن يوجه دعوة للسفير الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة.

وقال عمدة المدينة سوزوكي شيرو إنه عوضا عن الدعوة تم توجيه رسالة إلى السفير الإسرائيلي "ندعو فيها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

والأسبوع الماضي، أوضح عمدة ناغازاكي أن هناك قلقا بشأن الوضع الإنساني المتردي في غزة، كما أشار إلى أن الاحتجاجات على الحرب قد تعطل الحفل السنوي لإحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية، والمقرر عقده بعد غد الجمعة.

ووجهت المدينة دعوة إلى ممثل فلسطين لدى اليابان لحضور الحفل كما تفعل كل عام، وفقا لما ذكرته بلدية ناغازاكي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن سفراء غربيين سيقاطعون الحفل السنوي بسبب عدم دعوة السفير الإسرائيلي.

وأعلن السفير الأميركي رام إيمانويل والسفيرة البريطانية جوليا لونغبوتوم أنهما لن يحضرا مراسم إحياء ذكرى ضحايا القنبلة النووية.

وقالت السفارة الأميركية اليوم الأربعاء إن إيمانويل لن يحضر المراسم لأنه تم "تسييسها" بقرار المدينة عدم دعوة إسرائيل.

ومن المتوقع أن يحضر دبلوماسيون من مستوى منخفض محل السفراء الغربيين الذين سيتغيبون عن الحفل.

وقد حضر السفير الأميركي الحفل الذي أقامته إدارة مدينة هيروشيما أمس الثلاثاء، والذي دعت إليه السفير الإسرائيلي ولم تدع أي ممثل لفلسطين.

يذكر أنه في 6 أغسطس/آب 1945 ألقت الولايات المتحدة لأول مرة في التاريخ قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، مما أدى إلى مقتل نحو 140 ألف شخص.

وبعد 3 أيام أسقطت القوات الأميركية قنبلة ذرية ثانية على مدينة ناغازاكي، مما أسفر عن مقتل قرابة 70 ألف شخص.