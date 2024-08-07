شاهد.. كمين للقسام ضد قوة راجلة إسرائيلية شرق خان يونس

بثت الجزيرة مشاهد حصرية لكمين "الفراحين 2" الذي نفذته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد قوة راجلة من جنود الاحتلال بمنطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر الفيديو أن الكمين يعود إلى يوم الاثنين 5 أغسطس/آب الجاري حيث استهدفت أفراد القوة المتوغلة بعبوة "سجيل" مما أدى إلى قتل وإصابة جميع أفراد القوة المتوغلة.

كما كشفت المشاهد أن الكمين وقع في منطقة عازلة أنشأها الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس.

وقال أحد العناصر مخاطبا الاحتلال: "لا أمان لك في هذه المنطقة التي هجرت أهلها منها، وهي حرام عليك لا أمان لك منها ولا فيها".

وظهر أحد العناصر يقوم بتجهيز عبوة السجيل، التي قال إنها صنعت في "لواء خان يونس"، ثم بدأت عملية رصد توغل جنود الاحتلال قبل تفجيرها في 4 جنود.

وقال مصدر قيادي في القسام للجزيرة إن عناصر الكتائب أجهزوا بعد الانفجار بالرشاشات الخفيفة من مسافة قريبة على من بقي من الجنود، وأن أشلاءهم تناثرت بالمكان وحملتها ناقلات جند إلى الداخل ثم نقلتها مروحيتان.

وأضاف أن المادة المتفجرة في العبوة استخرجت من صواريخ للاحتلال لم تنفجر وتحتوي 750 شظية.

الكمين الأول

وكانت القسام قد نصبت كمين الفراحين الأول في 12 فبراير/شباط الماضي عندما فجّرت عبوة تلفزيونية في جنود الاحتلال، واشتبكت معهم من المسافة صفر، مما أدى لمقتل قائد الكتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي إضافة إلى العديد من الجرحى.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.