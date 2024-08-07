حماس تعتمد إستراتيجية "الصدمة والرعب" في اختيارها للسنوار

تعد إستراتيجية الصدمة والرعب أحد الأساليب التي تستخدم في علم النفس القتالي لإصابة العدو بالذعر والخوف والهلع، ويبدو أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اتبعت هذا الأسلوب في اختيار رئيس مكتبها السياسي الجديد يحيى السنوار، العقل المدبر لمعركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.

اختيار حماس للسنوار فاق كل التوقعات وقلب الطاولة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والدول الداعمة له، حسب رأي مدونين.

وفي رسالة تحد واضحة وقوية للاحتلال، حماس تختار السنوار، بهذه العبارة تفاعل رواد العالم الافتراضي مع إعلان حماس.

رسائل بين يدي اختيار #يحيى_السنوار قائداً لـ #حماس💚 – إن لغة القوة هي لغة المرحلة التي لا يفهم الاحتلال غيرها، فإن قتلتم هنية فقد جئنا لكم بصقر حماس وسيفها المسلول. – كلمة حماس كلمة واحدة في السياسة والعسكر. "اخترناه بالإجماع وبايعناه" ليقود واحدة من أهم محطات الحركة دقةً… pic.twitter.com/08ae2xO5S1 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 6, 2024

وطرح أحد المدونين سؤالا: "لماذا تم اختيار السنوار في هذا التوقيت؟"، ويجيب بأن هذا الاختيار تم لعدة أسباب، أولا إنه مهندس طوفان الأقصى، ومن سيكون أقدر منه لاستكمال المعركة المفتوحة وتحمل تبعاتها؟

ثانيا: رسالة قوة من حماس تجاه إسرائيل، ولا تخلو من التحدي لها.

ثالثا: بهذا الاختيار تكون حماس قد رفعت الحرج عن أي دولة مضيفة لأي رئيس آخر لها، فقد تتعرض من خلال تلك الاستضافة للضغوطات والتهديدات الدولية.

رسائل حماس في اختيارها للسنوار رئيساً لها

د. إبراهيم حمّامي

06/08/2024

أعلنت حماس الليلة عن "اختيارها" ليحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لاسماعيل هنية رحمه الله، وبالإجماع…

الاختيار جاء بعد اقل من اسبوع على اغتيال هنية في طهران، والإعلان جاء مفاجئاً خاصة أن أسماء كثيرة… — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) August 6, 2024

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله الشايجي إن حماس اختارت المواجهة ردا على حرب إبادة الصهاينة وتعنت نتنياهو ومراوغاته وإفشاله للمفاوضات.

وأضاف أن "حماس قلبت الطاولة وفاجأت وصفعت نتنياهو وعصابته الفاشية المتطرفة واختارت أخطر صقر من صقورها، السنوار رئيسا لها، خاصة أنه صاحب الرأي الفصل والأخير داخل غزة والمفاوضات".

📌📌في رسالة تحدي قوية وبرسالة معبرة وبعد أيام من اغتيال #اسماعيل_هنية …

حركة #حماس تعلن تعيين أكبر صقورها #يحى_السنوار رئيسا لحركة #حماس….خليفة لإسماعيل هنية

📌📌وقد عجزت إسرائيل عن اغتياله لسنوات- وبعد 10 أشهر من حرب الإبادة لم تصل إلى السنوار واغتياله وهو داخل قطاع غزة وفي… pic.twitter.com/JEKW8I3tUH — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) August 6, 2024

ورأى أحد المعلقين أن اختيار السنوار قائدا لحماس بمنزلة إعلان من الحركة وكل أبنائها التفافهم حول الطوفان خيارا وقرارا. وأشار إلى أن سرعة القرار والتشاور بين الداخل والخارج تعني أن آليات الشورى والأجهزة التنظيمية في حماس فاعلة، وهي قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية في لحظات دقيقة.

إختيار #يحي_السنوار بهذه السرعة بمرحلة حساسة ودقيقة وظروف إسثنائية يؤكد أن حركة حماس لازالت صلبة قوية متوحدة أمام المخاطر التي تواجهها.وأن هيكليتها لم تتفكك بل هي صامدة وتسير على نهج وركب قادة حماس الذين رحلوا وآخرهم هنية..وإسرائيل اليوم تواجه رجلا يعتبر الأقوى بالشرق الأوسط pic.twitter.com/GCtKln3GdZ — Maya rahhal (@rahhalmaya83) August 6, 2024

وذهب آخرون إلى أن السنوار هو الأقدر على فهم الشخصية الإسرائيلية، وكيفية تفكيرها ومعرفة مواطن الضعف لديها، ويستطيع ضربها في ما يؤلمها ويؤثر سلبا في نفسيتها فتصاب بالإحباط والانهزامية، كما أن اختيار السنوار خلفا لهنية بالإجماع هي رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة قرار الحركة على اختيار الشخص المناسب للتعامل مع المحتل في هذه المرحلة.

وأضاف مدونون أن الحركة -باختيارها السنوار- اختارت طريق السلاح والمواجهة لآخر لحظة، بعيدا عن الدبلوماسية السياسية.

اختيار #السنوار خلفا #لهنية بالإجماع … رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة قرار الحركة على اختيار الشخص المناسب للتعامل مع المحتل في هذه المرحلة #طوفان_الأقصى — محمد عبد العزيز الرنتيسي (@M_alrantisi1979) August 6, 2024

في المقابل، رأى آخرون أن القرار خطأ بسبب وجود السنوار في الداخل، مما يعوق عملية التفاوض والتحركات السياسية بين الدول لمنح الفرصة لمزيد من التباحث والتفاوض.

وأضاف مغردون أن السنوار ليس رجل سياسة، بل هو رجل سلاح ومقاوم من الطراز الرفيع، وكان من الأفضل أن يتم اختيار أحد أبناء الحركة من الخارج.