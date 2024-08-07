تعليق مزيد من الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت وطهران

مددت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 13 أغسطس/آب الجاري، في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة الألمانية -في بيان اليوم الأربعاء- أنه "استنادا إلى تحليل الشركة الأمني الحالي، تعمل مجموعة لوفتهانزا مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط".

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عددا من الشركات الغربية سبقت لوفتهانزا في تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى يوم 13 من الشهر الجاري، ومن بينها شركة الطيران النمساوية، وطيران بروكسل، ويورو وينغز، وشركة الطيران السويسرية.

في السياق نفسه، أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" أمس الثلاثاء إلغاء رحلاتها بين باريس وبيروت حتى الثامن من الشهر الجاري، وقالت في بيان إن "استئناف العمليات سيخضع لتقييم جديد للوضع الداخلي".

ونقل موقع بلومبيرغ عن الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن بلاده تلقت طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة في إجلاء مواطنيها من لبنان في حالة تصاعد الصراع.

ويتوالى إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان منذ أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

كما تترقب تل أبيب ردا من حزب الله اللبناني بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية.