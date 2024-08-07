بكين ومانيلا تجريان مناورات في بحر جنوب الصين

أعلنت بكين عن مناورات لقواتها في بحر جنوب الصين المتنازع عليه مع دول أخرى اليوم الأربعاء، وبالتزامن بدأت الفلبين مناورات مشتركة في المنطقة نفسها مع كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وتأتي هذه المناورات المتزامة وسط حوادث متكررة بين سفن صينية وفلبينية حول الجزر المرجانية في بحر جنوب الصين، الأمر الذي يثير مخاوف من اندلاع مواجهة بين الدولتين.

وقال الجيش الصيني في بيان إنه يسيّر دورية قتالية مشتركة في المجال البحري والجوي قرب جزيرة هوانغيان، وهو الاسم الصيني لهذه الشعاب المرجانية التي تعرف أيضا باسم "سكاربورو".

وأضاف الجيش الصيني -في بيان- أن المناورات تهدف إلى اختبار قدرات الاستطلاع والإنذار المبكر والمناورة السريعة وشن ضربات مشتركة.

وتابع أن "جميع الأنشطة العسكرية التي تعطل بحر جنوب الصين وتخلق نقاطا ساخنة وتقوض السلام والاستقرار الإقليمي تتم السيطرة عليها إلى أقصى حد"، في إشارة إلى المناورات التي تجريها الفلبين حاليا مع حلفائها الغربيين.

وفي العام 2012 استعادت الصين من الفلبين جرف سكاربورو، حيث تجري المناورات البحرية الصينية الجديدة، ومنذ ذلك العام ترسل الصين إلى هذا الموقع سفنا تتهمها الفلبين بمضايقة أسطولها وصياديها الذين يحاولون الوصول للمنطقة.

وبالتزامن مع المناورات الصينية، أطلقت الفلبين مناورات بحرية وجوية مشتركة في المنطقة لمدة يومين مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وقال مصدر عسكري فلبيني إن هذه التدريبات هي الأولى من نوعها للدول الأربع كمجموعة، وستشمل وحدات بحرية وجوية.

وذكر بيان مشترك أن هذه المناورات ستُجرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، وستظهر التزام الدول الأربع الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادي.

وكانت الفلبين أجرت الأسبوع الماضي مناورات بحرية منفصلة في بحر جنوب الصين، أولا مع الولايات المتحدة ثم مع اليابان بعد يومين، ومن المقرر أيضا إجراء تدريب مشترك لخفر السواحل قبالة خليج مانيلا بعد غد الجمعة بين الفلبين وفيتنام.

وتطالب بكين بالسيادة على جزء كبير من الجزر والشعب المرجانية في بحر جنوب الصين بعد أن رفضت حكم محكمة دولية صدر في 2016 وقضى بأنه لا أساس قانونيا لموقفها، كما تطالب دول أخرى مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي بما تعتبرها حقوقا لها في هذا البحر، علما أن كلا من هذه الدول تسيطر على عدد من الجزر المرجانية.

يشار إلى أن الفلبين ترتبط بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، ووقّعت الشهر الماضي معاهدة مع اليابان تسمح بنشر قوات على أراضي كل منهما.