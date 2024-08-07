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السنوار في صور.. محطات بارزة في حياة "مهندس" طوفان الأقصى

Yahya Sinwar, Palestinian leader of Hamas in the Gaza Strip, takes the stage after greeting supporters at a rally days after a cease-fire was reached in an 11-day war between Gaza's Hamas rulers and Israel, Monday, May 24, 2021, in Gaza City, the Gaza Strip. (AP Photo/John Minchillo)
يحيى السنوار (أسوشيتد برس)
7/8/2024-|آخر تحديث: 7/8/202412:50 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

لا تنتهي مفاجآت إسرائيل ومعاناتها مع القائد الجديد لحماس يحيى السنوار عند حد، فحين وافقت على تحريره ضمن صفقة أسرى في العام 2011، لم تكن تتوقع أن الرجل سيذيقها الأمرين بعد ذلك بـ12 عاما، وحين اغتالت قائد المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، لم تكن تتوقع أن صلاحيات الرجل ستعود إلى من تصفه بأخطر عدو لها في المنطقة (السنوار).

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو هو من وافق على قرار الصفقة التي خرج بموجبها السنوار من السجن، وخلال السنوات اللاحقة وإثر اضطلاع السنوار بمسؤوليات قيادية وأدوار بارزة في قيادة حماس، كان نتنياهو يكاد يتميّز من الغيظ، ومع اندلاع طوفان الأقصى تحول الأمر بالنسبة له إلى ثأر شخصي للانتقام من الرجل الذي أصاب إسرائيل في الصميم، سلما وحربا.

في الصور التالية، نستعرض بعض محطات حياة السنوار، الذي أعلنت حماس اليوم اختياره رئيسا لمكتبها السياسي بعد نحو أسبوع على استشهاد رئيسه السابق إسماعيل هنية.

صورة السنوار مع مأمون أبو عامر
السنوار رفقه أحد أصدقائه خلال فترة شبابه (الجزيرة)

أبصر السنوار نور الحياة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1962 في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، وهو المخيم الذي ينتمي لمدينة عرفت بدورها البطولي في مقاومة الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي.

مبنى الإدارة بالجامعة الإسلامية المصدر: الجامعة الاسلامية في غزة عبر الفيسبوك
تلقى السنوار تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة ويتخرج فيها بدرجة البكالوريوس في شعبة الدراسات العربية (التواصل الإجتماعي)

 

مدونات - أحمد ياسين
أسس مع خالد الهندي وروحي مشتهى -بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين– عام 1986 جهازا أمنيا أطلق عليه منظمة الجهاد والدعوة ويعرف باسم "مجد" (الأوروبية)

أمضى السنوار نحو 23 ربيعا من حياته في السجون الإسرائيلية، وتلقى أحكاما بـ4 مؤبدات، قبل أن تفرض كتائب القسام الإفراج عنه بصفقة أسرى في عام 2011.

صورة في السجن تجمع القادة الفلسطينيين الثلاث؛ عباس السيد ومروان البرغوثي ويحيى السنوار
صورة في السجن تجمع القادة الفلسطينيين الثلاثة عباس السيد (يمين) ومروان البرغوثي (وسط) ويحيى السنوار (أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي)
A relative of Yehya al-Sinwar, a top Hamas armed commander whose name was among other name of Palestinian faction leaders Hamas wants freed within a possible prisoner swap with Israel, poses with his picture at his home in the southern Gaza strip April 8, 2007. Hamas has handed over the names of Palestinian prisoners it demands Israel release in exchange for an Israeli soldier seized by Gaza gunmen 10 months ago, the Islamist group said on Sunday. REUTERS/Mohammed Salem (GAZA)
أحد أقارب السنوار يرفع صورته في العام 2007 خلال فترة اعتقاله (رويترز)

فقد اعتقل لأول مرة في العام 1982، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني 1988، وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع إسرائيل، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).

غلاف رواية السنوار (منصات التواصل)

استثمر يحيى السنوار فترة السجن التي استمرت 23 عاما في القراءة والتعلم والتأليف، تعلم خلالها اللغة العبرية وغاص في فهم العقلية الإسرائيلية، وألف عددا من الكتب والترجمات في المجالات السياسية والأمنية والأدبية، ومن أبرز مؤلفاته: رواية بعنوان "شوك القرنفل" صدرت عام 2004 وتحكي قصة النضال الفلسطيني منذ عام 1967 حتى انتفاضة الأقصى.

السنوار وهنية Haniyeh Sinwar
هنية مستقبلا السنوار بعد الإفراج عنه (مواقع التواصل)

أطلق سراح يحيى السنوار عام 2011، وكان واحدا من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة "وفاء الأحرار".

بعد الخروج من السجن انتخب السنوار عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس سنة 2012 (الأوروبية)
يحيى السنوار
انتخب يوم 13 فبراير/شباط 2017 رئيسا للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية (التواصل الاجتماعي)
الوصف: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار المصدر شبكات التواصل شبكة قدس الاخبارية)
تعرض منزله للقصف عدة مرات إذ دمرته قوات الاحتلال بالكامل عام 2012 وقصف في عامي 2014 و2021 (مواقع التواصل)
السنوار يهدد
مع انطلاق عملية طوفان الأقصى أصبح يحيى السنوار المطلوب الأول لدى إسرائيل، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام (مواقع التواصل)
Yehiya Sinwar, left, a top Hamas official in Gaza, holding his son Ibrahim, sits near Ismail Haniyeh, right, a former top Hamas official in Gaza, as they listen to Khaled Mashaal, the outgoing Hamas leader in exile, during his news conference in Doha, Qatar, at Commodore hotel in Gaza City, Monday, May 1, 2017. The Islamic militant Hamas on Monday unveiled what had been billed as a new, seemingly more pragmatic political program aimed at ending the group's international isolation. (AP Photo/Adel Hana)
بعد اغتيال هنية بأسبوع أعلنت حماس اختياره بالإجماع رئيسا لمكتبها السياسي (أسوشيتد برس)
المصدر : الجزيرة