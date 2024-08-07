الحوثيون يستهدفون سفينة ومدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي اليمنية -اليوم الأربعاء- إنها استهدفت السفينة "كونتشيب أونو" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مدمرتين أميركيتين في أثناء توجههما صوب شمال ذلك الممر الملاحي الحيوي.

وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع إن القوات البحرية التابعة للجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية مشتركة، استهدفت الأولى المدمرة الأميركية كول في خليج عدن (جنوبي اليمن)، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح، أما العملية الثانية، فاستهدفت المدمرة الأميركية لابون بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأوضح سريع أن استهداف المدمرتين الأميركيتين جاء في أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية باتجاه شمال البحر الأحمر، في إطار "تقديم الحماية العسكرية الأميركية للعدو الإسرائيلي".

وذكر سريع أن القوات البحرية استهدفت أيضا السفينة كونتشيب أونو في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن استهداف السفينة جاء نتيجة انتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة بحظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

غارتان أميركية وبريطانية

وقبل ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارتين على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وتحدثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في خبر عاجل عبر تلغرام، عن "عدوان أميركي بريطاني استهدف بغارتين محافظة تعز". ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف.

وفي سياق متصل قال قائد الأسطول الخامس الأدميرال جورج ويكوف، إن خيار وقف العمليات ضد الملاحة البحرية يعود لجماعة أنصار الله الحوثية.

وأضاف في ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عبر الإنترنت، أن قدرات الجماعة تأثرت بالفعل لكن ذلك لم يؤد إلى وقف استهدافها للسفن.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في المقابل، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كل السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة ببحر العرب والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.