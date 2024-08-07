البيت الأبيض يعلق على تقارير تعذيب الأسرى الفلسطينيين

قال البيت الأبيض إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب معتقلين فلسطينيين وانتهاك حقوقهم من قبل الجيش الإسرائيلي "مقلقة للغاية"، وذلك بعدما تكشفت أدلة وشهادات عن انتهاكات مروعة ولا سيما في معتقل قاعدة سدي تيمان العسكرية بصحراء النقب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الأربعاء "ندعم تحقيقا يجريه الجيش الإسرائيلي في الانتهاكات التي يرتكبها جنوده بحق المعتقلين الفلسطينيين".

وأضافت أن على إسرائيل أن تضمن المساءلة عن أي انتهاكات أو تجاوزات.

وجاء تعليق البيت الأبيض بعدما نشر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة (بتسيلم) أمس الثلاثاء تقريرا بعنوان "أهلا بكم في جهنم"، يتضمن توثيقا لعشرات حالات التعذيب والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.

وقال مركز "بتسيلم" إن إسرائيل تنفذ "سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمران" للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء الجنسي.

وأفاد التقرير بمقتل 60 أسيرا فلسطينيا على الأقل داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد مركز "بتسيلم" أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى شبكة من "معسكرات التعذيب"، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي ترتكب فيها تتعارض مع القانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس مشاهد مسربة من معتقل سدي تيمان، توثق اعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من قبل الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.