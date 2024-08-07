ارتفاع حصيلة الشهداء بالضفة واشتباكات عنيفة في نابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأربعاء بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 13 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن قرابة 12 آلية عسكرية اقتحمت نابلس من جهة حاجز الطور العسكري ووصلت إلى أحياء عدة في المدينة، وتركز الاقتحام في محيط حارتي الجوزة والقيسارية شرق البلدة القديمة، إضافة إلى حصار مدرسة ظافر المصري داخل البلدة القديمة.

وفي جنين أقصى شمال الضفة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في حصار واقتحام نفذته وحدات إسرائيلية خاصة لمنزل في قرية "كفرقود"، جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر للجزيرة إن الإسعاف الفلسطيني حاول الوصول إلى المنطقة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار نحو مجموعة من الشبان في المنطقة. وقالت وزارة الصحة إن قوات الاحتلال تحتجز جثامين الشهداء وتتحفظ على الجرحى.

هتافات غاضبة

وفي طوباس شمال الضفة، شيع أهالي المدينة جثامين 4 شهداء بينهم فتى إلى مثواهم الأخير. وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس ليجوب شوراع المدينة. وردد المشيعون هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال ومساندة للمقاومة.

تغطية صحفية: مسيرة في طوباس تنديداً بارتقاء الشاب ربيع محمد دراغمة "العنبوسي"، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة بكعوت في الأغوار الشمالية الفلسطينية. pic.twitter.com/BH7WHGfWig — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2024

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 8 برصاص جيش الاحتلال عقب اقتحامه للمدينة ومحاصرته أحد المنازل وسط إطلاق نار كثيف.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 13 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإلى 619 منذ وسع جيش الاحتلال عملياته في الضفة بالتزامن مع حربه على غزة، إضافة إلى نحو 5400 جريح، وفق معطيات رسمية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة -بما فيها القدس- مما أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.