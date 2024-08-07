إضراب عام في جنين و10 آلاف حصيلة الاعتقالات بالضفة

عمّ الإضراب العام -اليوم الأربعاء- جنين حدادا على الشهداء الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي في عدوانه الأخير على المدينة ومخيمها، في حين اقتحمت قوات الاحتلال العديد من مدن الضفة الغربية ونفذت حملة اعتقالات جديدة فيها.

ودعت إلى الإضراب العام القوى الوطنيةُ والإسلامية حدادا على أرواح 8 شهداء قتلهم جيش الاحتلال أمس في كل من مدينة جنين وقرية كفرقود جنوب غربي المدينة.

وقال مراسل الجزيرة ليث جعار إنه تم الالتزام بشكل شبه كامل بالإضراب في مدينة جنين ومخيمها، مشيرا إلى خروج مسيرات استعدادا لتشييع شهيد أعلنت وفاته صباح اليوم إثر إصابته بجروح خطيرة في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية أمس على المنطقة الشرقية للمدينة.

وكان الطيران الإسرائيلي المسيّر نفذ غارتين على المنطقة الشرقية أسفرتا عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين، واستشهد 3 آخرون في قرية كفرقود.

وقال جيش الاحتلال إن قواته قتلت 11 مسلحا فلسطينيا وأصابت آخرين في غارات جوية واشتباكات بمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، وتحدث أيضا عن اعتقال مسلحين مطلوبين ومصادرة أسلحة.

كما أعلن إصابة جندي بجروح متوسطة في اشتباك مع مسلحين خلال عمليته العسكرية التي استمرت 20 ساعة تقريبا بجنين، مشيرا إلى إصابة 3 جنود آخرين في انقلاب آلية عسكرية.

وقد خلّفت قوات الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم جنين، حيث عمدت جرافاتها إلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وتخريب الشوارع.

لحظة تسلل قوات الاحتلال الخاصة إلى البلدة القديمة في #نابلس للقيام بعملية أمنية .. من فتح لهم باب الشاحنة جاسوس ام ضابط مستعرب؟!! pic.twitter.com/t4HKOqJxqL — طوفان الأقصى (@Afcq1954) August 6, 2024

اقتحامات واعتقالات

وفي أحدث التطورات بالضفة، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت قبيل ظهر اليوم مدينة الخليل وداهمت عددا من المحلات التجارية.

وفجر اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة.

وقالت مصادر محلية إن نحو 12 آلية عسكرية اقتحمت نابلس ووصلت إلى أحياء عدة فيها، كما حاصرت مدرسة داخل البلدة القديمة قبل أن تنسحب القوات المتوغلة نحو مخيم بلاطة شرق المدينة، حيث فجرت مقرا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية التي تقع شمالي الضفة واعتقلت 4 فلسطينيين وداهمت منزلي الشهيدين جمال أبو هنية وعلي بكر اللذين استشهدا عقب استهداف مسيرة لسيارتهما في طولكرم قبل أيام، إضافة لاقتحام منزل الشهيد إيهاب حامد واعتقال والده، ووالد الشهيد علي بكر قبل أن تنسحب من المنطقة.

في الإطار نفسه، اقتحمت قوة إسرائيلية فجر اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وقالت قناة الأقصى إن جنود الاحتلال اعتقلوا أكثر من 12 شابا بينهم مصاب بالفشل الكلوي وأفرجوا عنهم لاحقا باستثناء 3 أشقاء.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية أيضا مخيم الدهيشة في بيت لحم بجنوب الضفة.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 26 مواطنا في الضفة خلال الاقتحامات الأخيرة.

وأوضح النادي وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيان -في بيان مشترك- أن اعتقالات الساعات الماضية رفعت عدد المعتقلين منذ عملية طوفان الأقصى إلى 10 آلاف مواطن.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 620 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

حصار وحواجز

ومنذ بدء الحرب على غزة، شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الضفة خاصة شمالها، مثل محافظتي طولكرم وجنين.

وقد سببت هذه الحرب خسائر بشرية واقتصادية جراء سياسة فصل المدن والبلدات عن بعضها البعض بالحواجز العسكرية.