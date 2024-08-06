12 شهيدا وعدد من المصابين واقتحامات لمدن وبلدات بالضفة

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية اليوم إلى 12، وسط قصف واقتحامات لعدد من مدن وبلدات الضفة منذ ساعات الفجر، في حين أعلنت المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في جنين.

وجاء استشهاد 11 فلسطينيا في عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي في بلدة عقابا قرب طوباس، ومدينة جنين، وبلدة كفر قود غربي جنين (شمال)، بينما استشهد فلسطيني آخر في بيت لحم (جنوب) بادعاء تنفيذ عملية طعن.

وفي التفاصيل؛ قالت وزارة الصحة في بيانات متفرقة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في بلدة عقابا في طوباس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم بلدة عقابا وحاصر منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، أطلق خلالها الرصاص الحي.

في حين تداول ناشطون مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات رصاص، قالوا إنه لاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين تدور في البلدة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب اثنان آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود، غرب مدينة جنين (شمال).

وقد اقتحمت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة كفر قود قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصرت منزلا فيها.

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على جنين بشمال الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الذين استشهدوا اليوم إلى 12، وليصل العدد الإجمالي للشهداء بالضفة إلى 619 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول للمنزل المحاصر في كفر قود غرب جنين. pic.twitter.com/fhO9klGYAF — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 6, 2024

قصف على جنين

وأفاد مراسل الجزيرة ليث جعار بأن مسيّرين إسرائيليتين استهدفا اليوم بشكل منفصل سيارتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، مشيرا إلى تقارير عن 7 إصابات أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية -نقلا عن مدير مستشفى جنين وسام بكر- إن القصف أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، مشيرة إلى أن الجثامين وصلت إلى المستشفى أشلاء.

من جهتها، قالت مصادر طبية للجزيرة إن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان شهيد رابع في القصف الذي وقع بالمنطقة الشرقية من جنين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الضحايا.

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتين ما سماها خلايا مسلحة خلال عملية عسكرية في منطقة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت ظهر اليوم من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت نحو 20 ساعة.

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت عصر أمس في جنين معززة بالجرافات العسكرية، وقامت في الساعات الماضية بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية بالمدينة ومخيمها.

إصابتان جرّاء الدهس وصلتا مستشفى ابن سينا، إثر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين، ومداهمته مقرّ شركة الخليج للصرافة، وتركه منشورات على شكل عملات وهمية. pic.twitter.com/QH4rVWASRJ — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) August 5, 2024

المقاومة تتصدى

وقد أعلنت كتائب القسام في جنين أن مقاتليها وآخرين من فصائل المقاومة تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة جنين ومخيمها.

من جهتها، قالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها فجرت عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية إسرائيلية بجنين وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت أن المقاومين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات إسرائيلية خاصة داهمت البلدة وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين في البلدة، واعتلت قناصتها أسطح البنايات المحيطة بالمنزل، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

واليوم جرى تشييع الشهداء في بلدة عقابا طوباس، وبالتوازي تم الإعلان عن إضراب عام في المحافظة.

⭕️ صور دمار كبير جداً خلفه جيش الاحتلال خلال الاقتحام الموسع لمدينة جنين ومخيمها pic.twitter.com/ggVONVWTwX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2024

اقتحامات أخرى

وفي رام الله، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال المدينة فجر اليوم.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه مركبات فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سنجل شمالي محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وأظهرت صور كاميرا المراقبة لأحد المحلات التجارية اختراق الرصاص الحي لزجاج المركبة والمقعد الأمامي عقب ترجل سائقها منها بثوان قليلة.

وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة بأن قوات الاحتلال موجودة بشكل مستمر قرب مداخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاقها، واحتجزت عددا من الشبان بعد أن فتشت مركباتهم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة بما فيها القدس، وهذا أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.