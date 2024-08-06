من أشعل الفتنة والفوضى في بريطانيا؟

ماذا يحدث في بريطانيا؟ ومن أشعل نار الفتنه فيها؟ وما أسباب الحملة العدائية التي يتعرض لها المسلمون في بريطانيا؟ ولماذا الآن؟

هذه الأسئلة طرحها جمهور منصات التواصل لمحاولة فهم ما يجري في بريطانيا ضد المسلمين والمهاجرين تحديدا بهذا التوقيت، وهل الأمر على سبيل المصادفة أم أنه أمر مخطط له؟

ماذا يحدث في بريطانيا 🇬🇧

هل هي بداية الحرب الاهلية مظاهرات وقتل في الشوارع ونهب في المحلات.#النظام_العالمي_الجديد pic.twitter.com/JpjKREgfey — Emad Al kasid (@EmadKasid) August 4, 2024

وعن هذه الأسئلة وغيرها أجاب البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة إكس، كيف بدأت الأحداث في البلاد، وشرح كيف ملأ العنف البلاد.

وقال ميلر إن الناشط البريطاني "الصهيوني" اليميني المتطرف ستيفن ياكسلي لينون (واسم شهرته تومي روبنسون) والذي يعمل لصالح إسرائيل منذ عام 2009 كجزء مما يسمى بحركة الإسلاموفوبيا (الرهاب الإسلامي)، هو من حرض على أعمال الشغب.

وبحسب ميلر، الأحداث التي وقعت في بريطانيا لا يصح تجاهلها، لأنها حرب إسرائيلية على المسلمين البريطانيين، والهدف منها إخراسهم والقضاء على حركات الاحتجاج في البلاد.

The 'State of Israel' is burning down the UK. As I have been saying, 'Tommy Robinson' is a Zionist asset. Here he is admitting that the cause of the 'anger' of his thugs is Palestine. 'Why are people angry? I’ll tell you why they’re angry – Cos’ Hamas were allowed to overtake… https://t.co/uHMAXRdZQl — David Miller (@Tracking_Power) August 4, 2024

ونشر البروفيسور البريطاني فيديو لروبنسون وعلق عليه قائلا "إسرائيل هي المسؤولة عن اشتعال الوضع في بريطانيا، فكما كنت أقول فإن تومي روبنسون (المحرض على أعمال العنف) هو من أصول صهيونية واعترف في الفيديو بأن سبب غضبه هو فلسطين".

ويختتم تغريدته متسائلا "إذن متى ستحوّل الشرطة انتباهها إلى من ينظم ويمول هذا الشغب وضرب المجتمع البريطاني؟".

وخلال البحث عن روبنسون وجدت الجزيرة نت، مقابلة أجراها مع القناة 13 الإسرائيلية بعد أن اتهمته وسائل إعلام بريطانية بالتحريض على أعمال الشغب ضد المسلمين في بريطانيا، وقال فيها "لا أحد يصدق وسائل الإعلام. إذا خسرت إسرائيل، فسوف يأتون إلى أوروبا".

בלעדי: פעיל הימין טומי רובינסון הואשם על ידי הרשויות בבריטניה בהצתת המהומות נגד מוסלמים ברחבי המדינה. רובינסון מגיב בראיון לצינור ואומר ״אף אחד לא מאמין לתקשורת בבריטניה. אם המוסלמים ישמידו את ישראל אירופה הבאה בתור״. Exclusive: Right-wing activist Tommy Robinson has been… pic.twitter.com/19IsGS7U9Z — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) August 4, 2024

وبالفعل من يتابع حساب روبنسون على منصة إكس يجد فيه الكثير من التدوينات التي يحاول فيها تدليس الحقيقة ويتهم المسلمين بأنهم هم من أشعلوا الفتة في بريطانيا.

This is the scene on the street where 3 little girls were horrifically stabbed to death by Axel Muganwa Rudakubana. Since then, the media and politicians have tried gaslighting the public over it. Anyone angry over it have been labelled "far right thugs" and "EDL", which has… pic.twitter.com/uBo1dRMDry — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 3, 2024

حتى إن الصحف البريطانية هاجمته في عناوينها، وقالت إن روبنسون هرب خارج البلاد، بعد إشعاله للفتنة، وهو يديرها الآن من الخارج.

وطالب بعض المغردين السلطات البريطانية باتخاذ خطوات جدية لوقف أعمال الشغب والعنف ضد المسلمين، وملاحقة روبنسون قضائيا، والتواصل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل وإيقاف حسابات من وصفوه بالعنصري لديها.

عناصر اليمين المتطرف يهاجمون سيارة لأحد المهاجرين وينهالون عليه بالضرب دون سبب … يبدوا ان ارهاصات ملاحقة المسلمين في الغرب قد بدأت ونسال الله ان يحفظهم وجميع المسلمين https://t.co/Ho1IwajZz3 — unique&diffrent (@FWC2030) August 4, 2024

ولروبنسون سجل حافل بالجرائم والإدانات القضائية المرتبطة بالعنصرية والاعتداء والنصب والاحتيال. ففي 2013 تم سجنه مدة 10 أشهر بعد أن اعترف بأنه استعمل جواز سفر شخص آخر من أجل الدخول بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة، وفي 2014 تم الحكم عليه بالسجن مدة 18 بتهمة النصب للحصول على القروض.