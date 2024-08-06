قطر والأردن يبحثان سبل إنهاء الحرب على غزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الثلاثاء- مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب على القطاع.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الصفدي، أكدا خلاله استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك بين البلدين لوقف الحرب على غزة ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وتداعيات عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في مقر إقامته بطهران الأسبوع الماضي، وسبل التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف بيان الخارجية القطرية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال أن وقف الحرب في غزة يمثل الخطوة الأولى لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​​