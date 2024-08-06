قتلى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الثلاثاء بمقتل 5 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا في بلدة ميفدون بجنوبي لبنان.

وأكد مصدر أمني لبناني أن جميع القتلى "مقاتلون في حزب الله".

وأعلنت وكالة أنباء لبنان الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا من طابقين في بلدة ميفدون، وأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة أخرى على بلدة الخيام بصاروخين.

كما تعرضت بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي متقطع من الجيش الإسرائيلي، الذي أطلق أيضا قنابل مضيئة ونيران رشاشات ثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائراته الحربية شنت غارة على "مبنى عسكري لحزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

ويأتي ذلك في أعقاب مقتل 3 أشخاص أمس الاثنين في غارات إسرائيلية بجنوبي لبنان، بينهم مسعف ومقاتلان نعاهم حزب الله.

هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات متلاحقة شنّ هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية عبر الحدود.

وفي بيان اليوم الثلاثاء، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بأسلحة ملائمة، وأصابوه بشكل مباشر.

وتصاعدت التوترات في الآونة الأخيرة بعدما توعدت إيران وحليفته حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي، في تدعو فيه أطراف دولية عدة إلى تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وصرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية تسعى إلى منع حزب الله من الرد على إسرائيل بطريقة قد تؤدي إلى حرب أوسع، وأضاف بوحبيب "نعمل من أجل ألا نصل في أي رد إلى حرب شاملة".

ومنذ بداية التصعيد عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قتل 554 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 360 مقاتلا من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب ما نقلته بيانات السلطات اللبنانية وحزب الله.