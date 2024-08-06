حزب الله يهاجم بالمسيرات معسكرا للجيش الإسرائيلي ويوقع إصابات

أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة شخصين إثر هجمات بطائرات مسيرة نفذها حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء على أهداف بشمال إسرائيل، في حين سمع دوي انفجارات في مدينة حيفا.

فقد قال الإسعاف الإسرائيلي إن شخصين أصيبا إثر انفجار مسيرة بالجليل الغربي، مشيرا إلى أن أحدهما حالته خطيرة.

كما قال رئيس بلدية نهاريا إن عدة طائرات حلّقت وانفجرت في المدينة، مضيفا أن هناك أضرارا وتقارير عن وقوع إصابات.

من جهتها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن مسيرة انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.

وأضافت الصحيفة أن شخصين أصيبا، كما أصيبت سيارة شمال نهاريا، بعد قصف من حزب الله استهدف المنطقة ظهر اليوم.

وتابعت أن انفجارات دوت في مدينة حيفا بالتزامن مع الهجمات التي شنها حزب الله.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن هناك معلومات أولية بوقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي.

#عاجل| حزب الله: نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز. pic.twitter.com/2LWWyLLnpx — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 6, 2024

من جانبه، أعلن حزب الله أنه هاجمنا بالمسيرات مقري قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا شمال عكا وحقق إصابات مؤكدة فيهما.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح.

وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن صفارات الإنذار دوت بلا توقف في أكثر من 20 موقعا شمال إسرائيل بعد الاشتباه تسلل مسيرات من لبنان.

وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا الساحلية ومحيطها، وفي منطقة عكا.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميفدون في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وأكد مصدر أمني لبناني أن جميع القتلى هم "مقاتلون في حزب الله".

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) هاجما مبنى عسكريا تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله.