حزب الله يهاجم بالمسيرات ويوقع خسائر بين الإسرائيليين

قتل إسرائيلي وأصيب آخرون إثر هجمات بطائرات مسيّرة نفذها حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء على أهداف بشمال إسرائيل بينها معسكر للجيش، في حين سمع دوي انفجارات في مدينة حيفا.

فقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد المصابين في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله وسقطت على سيارة بمدينة نهاريا لقي حتفه، مشيرة إلى أن بين الجرحى جنديين أصيبا إثر تعرض معسكر "شراغا" شمال مدينة عكا لهجوم بمسيرة.

وأفاد موقع "والا" بارتفاع عدد المصابين في هجوم المسيرات إلى 6 بينهم اثنان في حالة حرجة، وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت قبل ذلك إن 5 إسرائيليين أصيبوا في القصف الأخير الذي نفذه حزب الله على مناطق الجليل ونهاريا ظهر اليوم.

وقال رئيس بلدية نهاريا إن عدة طائرات حلّقت وانفجرت في المدينة، مضيفا أن هناك أضرارا وتقارير عن وقوع إصابات.

من جهتها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن مسيرة انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.

وأضافت الصحيفة أن شخصين أصيبا، كما أصيبت سيارة شمال نهاريا، بعد قصف من حزب الله استهدف المنطقة ظهر اليوم.

وتابعت أن انفجارات دوت في مدينة حيفا بالتزامن مع الهجمات التي شنها حزب الله.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك معلومات أولية بوقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة بالجليل الغربي.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن عددا من الطائرات المسيرة اخترق الأجواء الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مضيفا أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عكا كان نتيجة تشخيص خاطئ.

ثلاث طائرات مسيرة اخترقت أجواء الكيان ومرت فوق الناقورة ثم شلومي ثم نهاريا ثم عكا ، وحلقت لمدة تزيد عن 15 دقيقة دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اسقاطه وأصابت أهدافها. pic.twitter.com/gNPiaz6Crk — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) August 6, 2024

مسيرات وصواريخ

من جانبه، أعلن حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية مقري قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا شمال عكا وحقق إصابات مؤكدة فيهما، وذلك ردا على قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبا بجنوب لبنان وأسفر عن خسائر بين المدنيين.

كما أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح، مؤكدا أنه استهدف أيضا موقع المرج بقذائف المدفعية وتجمعا لجنود إسرائيليين قرب موقع بركة ريشا بصواريخ بركان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوم الحزب ليس ردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر إنما على غارات إسرائيل الأخيرة على جنوب لبنان.

وكانت مراسلة الجزيرة قالت إن صفارات الإنذار دوت بلا توقف في أكثر من 20 موقعا شمال إسرائيل بعد الاشتباه في تسلل مسيرات من لبنان.

وأوضحت المراسلة أن صفارات الإنذار تدوي في مدينة نهاريا الساحلية ومحيطها، وفي منطقة عكا.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ميفدون في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وأكد مصدر أمني لبناني أن جميع القتلى هم "مقاتلون في حزب الله".

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على محيط بلدة العديسة.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك هاجما مبنى عسكريا تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله.

وتأتي هجمات حزب الله الجديدة وسط ترقب لرد الحزب على اغتيال القيادي فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قبل أسبوع.