كمين للقسام يدمر ناقلتي جند في رفح وقصف مدفعي وسط القطاع

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الثلاثاء أنها نصبت كمينا محكما للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح، في حين تعرضت مناطق وسط قطاع غزة لقصف مكثف وتم انتشال شهداء.

وقالت كتائب القسام، في بيان عبر حسابها على تطبيق تليغرام، إن مقاتليها دمروا خلال الكمين ناقلتي جند من نوع "نمر"، واستهدفوا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإخلاء الجنود المصابين أو القتلى، مشيرة إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحية على متنها جنود جرحى إلى مستشفى بلينسون في بتاح تكفا شرق تل أبيب.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس الاثنين أنها فجّرت عبوتين مضادتين للأفراد والآليات في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة "زلاطة" وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما أعلنت عن عمليتين مشابهتين شرق خان يونس وفي حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن "حدث أمني صعب" في رفح، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 7 جنود أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بجنوب قطاع غزة، 4 منهم في حالة خطرة.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 4 جنود من قوات الاحتياط أصيبوا بجروح خطيرة في معركة بجنوب القطاع.

ونشرت صفحات إسرائيلية مشاهد من نقل مروحية عسكرية إسرائيلية جنودا مصابين من الجيش إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

قصف وانتشال شهداء

في تطورات ميدانية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق المغراقة والزهراء وشمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المراسل إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات شرق دير البلح، مضيفا أنه تم انتشال جثث 5 شهداء من شرق مخيم البريج وسط القطاع أيضا، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط المجمع الإسلامي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار شمال غرب بيت لاهيا، وفي الجنوب قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة المناطق الغربية لمدينة رفح، كما نسف مباني سكنية شرق المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان شهيد من الحي السعودي غربي رفح.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يعمل على انتشال عشرات الشهداء من المناطق الشرقية لخان يونس وشمال رفح.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح أمس الاثنين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد ما يقرب من 40 ألفا وإصابة أكثر من 91 ألفا آخرين.