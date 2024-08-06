إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة غرب العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن عددا من الجنود الأميركيين أصيبوا في هجوم صاروخي ليل الاثنين على قاعدة تضم قوات أميركية غرب العراق، مشيرة إلى أن البنتاغون يعمل "على تقييم الأضرار إثر الهجوم".

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا الاثنين على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الهجوم تسبب في إصابه 5 جنود أحده إصابته خطيرة وأن عدد الضحايا اولي وقد يتغير.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي ضرب القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وتعليقا على الهجوم، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن "إصابة جنودنا بالعراق جزء من مسلسل الهجمات من إيران" ووكلائها".

ويأتي الهجوم في وقت تصاعدت فيه التوقعات بشن إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في طهران.

وقد استهدفت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران -عشرات المرات- قواعد تستضيف قوات أميركية بالعراق وسوريا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق إلى جانب 900 آخرين في سوريا، في إطار التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة.