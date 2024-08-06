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إصابة جنود أميركيين بهجوم صاروخي على قاعدة غرب العراق

A member of Iraqi security forces is seen at Ain al-Asad airbase in the Anbar province, Iraq December 29, 2019. REUTERS/Thaier Al-Sudani
جندي في قاعدة عين الأسد (رويترز-أرشيف)
6/8/2024-|آخر تحديث: 6/8/202403:12 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن عددا من الجنود الأميركيين أصيبوا في هجوم صاروخي ليل الاثنين على قاعدة تضم قوات أميركية غرب العراق، مشيرة إلى أن البنتاغون يعمل "على تقييم الأضرار إثر الهجوم".

من جهتها، نقلت رويترز عن مسؤولين أمنيين أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" أطلقا الاثنين على قاعدة "عين الأسد" الجوية غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.

وقالت رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الهجوم تسبب في إصابه 5 جنود أحده إصابته خطيرة وأن عدد الضحايا اولي وقد يتغير.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي ضرب القاعدة الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وتعليقا على الهجوم، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن "إصابة جنودنا بالعراق جزء من مسلسل الهجمات من إيران" ووكلائها".

ويأتي الهجوم في وقت تصاعدت فيه التوقعات بشن إيران ضربات ضد إسرائيل في الساعات المقبلة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماسإسماعيل هنية قبل أيام في طهران.

وقد استهدفت فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع إيران -عشرات المرات- قواعد تستضيف قوات أميركية بالعراق وسوريا، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق إلى جانب 900 آخرين في سوريا، في إطار التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة.

المصدر : رويترز