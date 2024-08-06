شهداء وجرحى باقتحامات ليلية متواصلة للضفة الغربية

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها بلدة عقابا شمالي مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، في حين واصل الاحتلال اقتحاماته الليلية لمدن وبلدات أخرى بالضفة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات إسرائيلية خاصة داهمت البلدة وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين في البلدة، واعتلت قناصتها أسطح البنايات المحيطة بالمنزل، ما أدى لاندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي جنين، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم من الجهة الشرقية وشرعت بتجريف البنية التحتية.

يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة امرأة بعد أن صدمت آليات الاحتلال سيارتها. وأكدت كتيبة جنين في سرايا القدس أنها أوقعت القوات المقتحمة في كمائن مركبة بالعبوات الناسفة والرصاص الحي.

كما أشارت كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى إلى تصدي مقاتليهم لقوات الاحتلال المقتحمة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته نفذت عملية في مخيم جنين استهدفت مسلحين والكشف عن المتفجرات. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته تجري عملية بمخيم جنين تطال المسلحين وتهدف للكشف عن وجود متفجرات. وأضاف المتحدث أن قواته استهدفت مسلحا واحدا حتى الآن في هذه العملية الدائرة بمخيم جنين.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تواصل تجريف وتدمير الشوارع والبنى التحتية في محيط مخيم جنين pic.twitter.com/ogrGDfcle9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2024

اقتحامات متواصلة

وفي رام الله، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي باتجاه مركبات فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة سنجل شمالي محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية.

وأظهرت صور كاميرا المراقبة لأحد المحلات التجارية اختراق الرصاص الحي لزجاج المركبة والمقعد الأمامي عقب ترجل سائقها منها بثوان قليلة.

وأفاد رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة بأن قوات الاحتلال موجودة بشكل مستمر قرب مداخل البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوب الضفة. وأجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية وسط البلدة على إغلاقها، واحتجزت عددا من الشبان بعد أن فتشت مركباتهم.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة بما فيها القدس، وهذا أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.