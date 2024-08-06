مباحثات عمانية بريطانية في لندن حول الأوضاع بالمنطقة

التقى سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة البريطانية لندن، وبحثا "مستجدات الأحداث الجارية في الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المتبادل" حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن المباحثات شملت "العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين وسبل توطيد مسارات التعاون الثنائي القائم بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العُماني والبريطاني الصديقين".

وحضر اللقاء من الجانب العُماني وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص والسفير العماني لدى لندن بدر بن محمد المنذري.

فيما حضر اللقاء من الجانب البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي، والسفيرة البريطانية لدى مسقط ليان سوندرز وعدد من المسؤولين البريطانيين.