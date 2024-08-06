روسيا تشن هجوما جويا على كييف وتحبط محاولة اختراق لحدودها

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأوكرانية إن الدفاعات الجوية تصدت ليل الاثنين لهجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات استهدف العاصمة كييف ومحيطها، مما تسبب في انفجارات عنيفة في المنطقة.

وبحسب المسؤولين، سُمع دوي انفجارات مع رؤية خطوط ضوئية في سماء كييف ناجمة -على الأرجح- عن صواريخ اعتراضية تسعى لإسقاط الصواريخ والمسيرات المهاجمة.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر وصاروخين كروز، و15 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأفاد شهود بسماع 5 انفجارات كبيرة في حي بوزنياكي الواقع شرق المدينة، في حين حذّر فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف المواطنين عبر منصة تليغرام قائلا "الدفاعات الجوية تعمل في كييف. ابقوا في الملاجئ".

كما أعلنت أوكرانيا أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 24 طائرة مسيرة روسية في 7 مناطق مختلفة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرنيفورم" عن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك قوله إن روسيا أطلقت الليلة الماضية 24 طائرة مسيرة من منطقتي بريمورسكو-أختارسك وكورسك الروسيتين.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الغارات الجوية التي تعرّضت لها العاصمة الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي تطورات لاحقة، قال الحاكم المؤقت لمنطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف اليوم الثلاثاء إن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الحدود في المنطقة، مضيفا أن قصفا أوكرانيا أصاب 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في كورسك.