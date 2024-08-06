رئيس بلدية كريات شمونة: 9 ملايين إسرائيلي في هلع

قال رئيس بلدية كريات شمونة اليوم الثلاثاء إن 9 ملايين إسرائيلي يعيشون في حالة هلع وتحت التهديد في ظل اشتعال جبهة شمال إسرائيل جراء هجمات حزب الله اللبناني، وسط الترقب الإسرائيلي لرد إيراني.

وأضاف رئيس البلدية أن على إسرائيل توجيه ضربة استباقية إلى إيران، وذلك في أعقاب تصريح له أول أمس الأحد طالب فيه بإحراق بيروت وطهران في ما سماه هجوما استباقيا "يعيد الردع لإسرائيل".

واليوم، أعلن مستشفى مدينة نهاريا أن عدد المصابين في انفجار مسيّرة لحزب الله بالجليل الغربي ارتفع إلى 19 جريحا، أحدهم في حالة خطيرة، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل في انفجار مسيّرة أطلقها حزب الله وسقطت على سيارة بالمدينة.

وترافق ذلك مع شن إسرائيل غارات على مواقع عدة في الجنوب اللبناني وإعلان جيش الاحتلال شن طائراته الحربية غارة على ما سماه "مبنى عسكريا لحزب الله" في منطقة النبطية جنوبي لبنان، في حين يقصف الحزب مستوطنات عدة، من بينها في كريات شمونة، إذ سبق أن استهدفها بعشرات الصواريخ.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم بمقتل 5 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا في بلدة ميفدون بجنوبي لبنان في أعقاب مقتل 3 أشخاص أمس الاثنين في غارات إسرائيلية، بينهم مسعف ومقاتلان نعاهما حزب الله.

ترقب واستنكار

ويأتي ذلك مع تصاعد الدعوات الدولية لخفض التصعيد، وسط توقعات بمواجهة عسكرية واسعة بين إيران وإسرائيل في أعقاب اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وقد أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال هنية، إذ أكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي أمس الاثنين أن إسرائيل ستتلقى "ضربة قاصمة في المكان والزمان المناسبين".

وجددت إسرائيل مرارا التأكيد على ما تصفه باستعدادها العسكري لمواجهة الرد الإيراني، إلى جانب حديث عن احتمالات تنفيذ "ضربات استباقية" ضد إيران وحزب الله، في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل مزيدا من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ومن ناحية أخرى، استنكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد استمرار حالة التوتر في إسرائيل ملقيا باللائمة على الحكومة، قائلا "هل يُعقل أن تبقى دولة كاملة لمدة 5 أيام بحالة تأهب وتوتر واستنفار؟".

بدوره، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه "لا يوجد سبب لانتظار الطرف الآخر ليهاجم إسرائيل، المبادرة يجب أن تكون دائما في أيدينا".

تشاؤم إسرائيلي

ويترافق هذا مع ما أظهره استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "إسرائيل اليوم" وأجراه مركز "التأثير اليهودي" حول قضايا أساسية في ظل الأوضاع التي تشهدها إسرائيل، ويكشف تشاؤم 71% من الإسرائيليين بشأن الأشهر القادمة وطبيعة الحياة، في حين يفكر 29% بالهجرة إلى الخارج.

وفي حين يؤيد 73% من المستطلعة آراؤهم توسيع الحرب مع لبنان فإن 50% من الإسرائيليين تضرروا أو على علاقة بشخص تضرر خلال الحرب على قطاع غزة، ويطالب 55% من النشطاء بإبرام صفقة التبادل وإعادة الأسرى والمحتجزين، في حين عبر 84% عن عدم رضاهم عن الواقع الدبلوماسي لإسرائيل في العالم.