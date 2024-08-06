الاحتلال يقر بخسائر جديدة في غزة والمقاومة تستهدف توغلاته

أفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بإصابة 16 جنديا -بينهم 14 في معارك غزة– خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين أعلنت فصائل المقاومة استهدافها قوات الاحتلال في محاور عدة في اليوم الـ305 من العدوان المستمر على القطاع بعد أن قاربت حصيلة الشهداء 40 ألفا.

وترفع معطيات جيش الاحتلال هذه إجمالي عدد مصابيه المعلن عنهم إلى 4272، إلى جانب 689 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 329 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 5 جنود أصيبوا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في مدينة رفح اليوم.

وأكد جيش الاحتلال في وقت لاحق إصابة 6 جنود -بينهم طبيب برتبة ضابط ومسعف من لواء غفعاتي– بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

ويترافق هذا مع ما توضحه بيانات الجيش بتلقي عدد من جنوده العلاج، 29 جنديا في حالة خطيرة و179 بحالة متوسطة و5 في حالة طفيفة.

عمليات المقاومة

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء أنها نصبت كمينا محكما لجيش الاحتلال في منطقة رفح، في حين بدأت قوات الاحتلال توغلا جديدا وسط قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان عبر حسابها على تطبيق تليغرام إن مقاتليها دمروا خلال الكمين ناقلتي جند من نوع "نمر" واستهدفوا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وأضافت أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية حضرت مع قوة النجدة أثناء سحب ناقلة جند مدمرة، وأنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإخلاء الجنود المصابين أو القتلى، مشيرة إلى أن الاشتباكات استمرت لفترة في المنطقة.

وفي عملية منفصلة، أعلنت القسام قصفها مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوصول مروحية على متنها جنود جرحى إلى مستشفى بلينسون شرق تل أبيب.

ويترافق هذا مع اشتداد المواجهات، إذ أفاد مراسل الجزيرة بتقدم آليات إسرائيلية اليوم في منطقة الزهراء وشمال غرب مخيم النصيرات بعد توغل مماثل قبل أيام قرب مخيم المغازي، في ظل استمرار العملية العسكرية للاحتلال في محاور، بينها تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وشرق خان يونس.

شهداء ومجاعة

وعلى صعيد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي واصل قصفه اليوم على مناطق عدة في القطاع أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 20 إثر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 39 ألفا و653 شهيدا و91 ألفا و535 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن وصول 30 شهيدا و66 جريحا إلى المستشفيات.

وأشارت البيانات إلى وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وقد تجاوز عدد المفقودين منذ بدء الحرب 10 آلاف شخص.

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 3471 مجزرة راح ضحيتها 39 ألفا و653 شهيدا، منهم 16 ألفا و365 طفلا و11 ألفا و12 امرأة.

وفي حين استشهد جراء المجاعة 36 شخصا أكد المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي خلفت أيضا وضعا إنسانيا يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.