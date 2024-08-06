أمير قطر يبحث مع بايدن الوضع بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم الثلاثاء اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا فيه الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجرى خلال الاتصال بين أمير قطر والرئيس الأميركي بحث جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الشيخ تميم وبايدن العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن شكر أمير قطر على قيادته الحازمة في تيسير المفاوضات التي وصلت الآن للمرحلة النهائية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن بحث باتصال آخر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود تهدئة التوتر الإقليمي ووقف إطلاق النار بغزة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. ​​​​​​​