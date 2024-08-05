وزير خارجية تركيا من القاهرة: طوق نيران حول منطقتنا وعلينا التعاون

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، حيث توافقت الآراء على خطورة المشهد الإقليمي و"إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية" وفق ما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري إن "منطقتنا تشهد طوقا من النيران، ونؤكد على أهمية التعاون الوثيق بين بلدينا".

وأكد أن الحرب على غزة تمثل تهديدا كبيرا، وأن تركيا تستنتج من اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار.

وكانت تركيا قد أدانت اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي، ووصفها الرئيس رجب أردوغان بالعملية الغادرة والدنيئة قائلا إنها تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة جراء الحرب، قال فيدان إن إسرائيل تريد قتل الشعب الفلسطيني في القطاع من خلال التجويع.

وأشار إلى أنه قبل وصوله إلى القاهرة زار العريش ورفح قرب الحدود مع غزة، مؤكدا أن مصر تقوم بدور هام في إيصال المساعدات إلى القطاع.

دعوى الإبادة الجماعية

وأعلن فيدان أيضا أن تركيا ستقدم بعد غد الأربعاء طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى بمحكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره التركي الأوضاع في غزة وليبيا والسودان واليمن والبحر الأحمر.

وتابع عبد العاطي قائلا "رسالتنا إلى العالم هي العمل على وقف الحرب في غزة ووصول المساعدات دون شروط أو عقبات".

وأضاف أنه بحث مع فيدان جهود مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف الحرب في غزة، كما أكد أهمية تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس أكد خلال اجتماعه مع الضيف التركي أن "الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة".

وأضاف أن الآراء توافقت خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي "وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية" مع أهمية استمرار جهود إيصال المساعدات الإغاثية إلى سكان غزة الذين يعانون أوضاعا معيشية وصحية غير إنسانية.