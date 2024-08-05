هآرتس: اغتيال هنية يخدم نتنياهو لكنه لا يفيد الإسرائيليين

ليس من العسير تفسير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في ضوء توقيته ومكان حدوثه في العاصمة الإيرانية طهران، على أنه لا يعدو أن يكون محاولة لتأخير إبرام اتفاق يقضي بإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى ديارهم مقابل وقف القتال، بحسب مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويضيف المقال أنه لا يمكن تفسير عملية الاغتيال على أنها تهدف إلى مواصلة الحرب فقط، بل تتعداها إلى توسيع نطاقها لتشمل مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، بدلا من التضييق عليها أثناء استمرارها في تطوير برنامجها النووي.

وفوق هذا وذاك، فإن الاغتيال هو "محاولة من إسرائيل لجرّ الولايات المتحدة إلى الحرب، في إطار صراع حضارات دولي".

استغلال

ورأت الكاتبة رافيت هيشت، في مقالها بالصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل مشاعر الجمهور "الجامدة التي يتعذر فهمها"، مشيرة إلى أنه في المناخ الذي تشكل في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لن يجرؤ أي معارض على الاحتجاج، ولو قليلا، على اغتيال هنية "الذي كان من الممكن استهدافه بعد التوصل إلى اتفاق، وفي مكان مختلف".

ويصح هذا القول -وفق الكاتبة- حتى عندما يقوّض الاغتيال فرص إنقاذ الأسرى بشكل مباشر وفوري، بينما يجعل دولة بأكملها معرضة على الأرجح لتكبد أضرار جسيمة، وهي تعيش أصلا حالة من التأهب والتوتر والانقسام.

ومع أن هيشت تعتقد أن اغتيال هنية ربما ينال من معنويات حركة حماس ويؤدي إلى إضعافها في نهاية الأمر، إلا أنها ترى أن التحليل النهائي لعمليات اغتيال شخصيات من العديد من التنظيمات على مرّ السنوات الماضية يقول إنها لم يكن لها تأثير حقيقي، وليس لها بالتأكيد تأثير راسخ على الأوضاع.

لا تأثير كبيرا للاغتيالات

واستطردت قائلة إنه حتى لو زُعم أن اغتيال شخصيات رئيسية في حماس أو حزب الله اللبناني كان له تأثير في وقت من الأوقات، فإن التجارب أثبتت أن الاغتيالات لم تفتّ في عضد هذه المنظمات، بل إنها زادت من "أعمالها العدوانية".

وعلى حد تعبير المقال، فإن اغتيال هنية يحيي الإحساس "القوي" لدى أغلب الإسرائيليين بأن زمام المبادرة عاد إليهم، وأن العملية تعيد إلى إسرائيل، إلى حد ما، "كبرياءها المجروح وقدرتها المتآكلة على الردع".

ولفتت الكاتبة إلى أن الإسرائيليين أسرى تركيبة عدوانية وذكورية للغاية، ذات نزعة صبيانية واضحة.

وقالت إن أول من يدفع الثمن الباهظ لهذه السياسة ليس أولئك الذين يحددونها، بل الرهائن والأطفال والنساء والمدنيون العاجزون.