آلاف الإسرائيليين عالقون بالخارج بسبب توقف الطيران

قالت وسائل إعلام عبرية إن 150 ألف إسرائيلي عالقون بالخارج بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب، على خلفية التوترات الأمنية في المنطقة.

وتترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي، في اليوم التالي لاغتيال القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، إن حوالي 150 ألف إسرائيلي تقطعت بهم السبل خارج البلاد، ولم يتمكنوا من العودة إلى إسرائيل، بسبب توقف حركة الطيران الدولي إلى تل أبيب.

وأضافت أن شركات الطيران الإسرائيلية تواصل تسيير رحلات، لكن يوجد قلق بشأن الرحلات التي باعتها وتديرها شركات وطواقم أجنبية خلال الأيام المقبلة، حيث من المفترض أن تنقل عشرات آلاف الإسرائيليين جوا إلى تل أبيب.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن نحو 4 آلاف إسرائيلي عالقين خارج البلاد تواصلوا مع وزارة الخارجية في تل أبيب من أجل العودة إلى إسرائيل.

وألغت 15 شركة طيران دولية منذ الاثنين الماضي رحلاتها من تل أبيب وإليها، بعضها لمدة أيام وأخرى إلى أجل غير مسمى، بسبب تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الشركات تسّير مئات الرحلات الجوية أسبوعيا من تل أبيب وإليها.

وكانت صحيفة معاريف العبرية قالت السبت الماضي إن الرحلات الجوية بين مدينتي تل أبيب وإيلات ألغيت ليلة السبت وطوال يوم الأحد؛ بسبب الأوضاع الأمنية.

وأعلنت إسرائيل الخميس الماضي رفع حالة التأهب تحسبا لردود فعل من إيران وحماس وحزب الله على اغتيال هنية وشكر، وفي ظل حرب إسرائيلية مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن أكثر من 130 ألف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء.