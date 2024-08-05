اغتيال صحفي مكسيكي تحت حماية الشرطة

قُتل الصحفي المكسيكي ألخاندرو مارتينيز نوغيز، أمس الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار في هجوم استهدفه أثناء وجوده تحت حماية الشرطة.

وقضى مارتينيز نوغيز -المتخصص في أخبار الشرطة- أثناء عودته من مهمة صحفية بولاية غواناخواتو وسط المكسيك، حيث هاجمه مسلحون مجهولون أثناء تنقله مع حراسه الشخصيين، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية.

وأفادت إدارة الأمن في بيان بأن "مسلحين يستقلون شاحنة صغيرة لحقوا بهم وأطلقوا النار من أسلحتهم على السيارة التي خصصتها البلدية لنقل الصحفي ومرافقته".

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الحماية تصدت للهجوم، لكن مارتينيز نوغيز أصيب برصاصة في رأسه، وفارق الحياة رغم محاولة الشرطة إسعافه إلى المستشفى بسرعة، كما أصيبت امرأة كانت تقود سيارة أخرى خلال إطلاق النار.

وأكد مصدر حكومي للوكالة أن مارتينيز نوغيز تعرض لهجوم سابق عام 2022، ومنذ ذلك الحين كان تحت حماية دائمة بموجب برنامج حكومي لحماية الصحفيين المعرضين للتهديد.

وتعتبر المكسيك -التي تعاني بشدة من الجريمة المنظمة- من أخطر البلدان بالنسبة للصحفيين، حيث وثقت منظمة "مراسلون بلا حدود" مقتل أكثر من 150 صحفيًا فيها منذ عام 1994.