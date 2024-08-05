الجيش الأميركي يكمل انسحابه من قاعدة رئيسية بالنيجر

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الجيش الأميركي أكمل انسحابه من القاعدة الجوية 201 في النيجر بعد أن أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر نحو ألف جندي أميركي بمغادرة البلاد في أعقاب انقلاب العام الماضي.

وكانت القاعدة الجوية 201، وهي قاعدة للطائرات بدون طيار بالقرب من أغاديز وسط النيجر، والتي تم بناؤها بتكلفة 100 مليون دولار، قد قدمت معلومات استخباراتية مهمة حول الجماعات الإسلامية المسلحة قبل الانقلاب.

وأكد بيان مشترك من وزارة دفاع النيجر والجيش الأميركي سحب الأفراد والمعدات من القاعدة وسيستمر التنسيق خلال الأسابيع المقبلة للتأكد من اكتمال الانسحاب. وأضاف البيان "أن التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة الأميركية والنيجرية يضمن الانتهاء من هذا التحول قبل الموعد المحدد وبدون تعقيدات". وأمهل المجلس العسكري في النيجر الولايات المتحدة حتى 15 سبتمبر/أيلول لسحب قواتها من أراضيها.

وانسحبت القوات الأميركية من القاعدة الجوية 101 الشهر الماضي. وجاء قرار النيجر بطلب سحب القوات الأميركية بعد اجتماع في نيامي في منتصف مارس/آذار عندما أثار كبار المسؤولين الأميركيين مخاوف بشأن قضايا مثل الوصول المتوقع للقوات الروسية وتقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام في البلاد، بما في ذلك اليورانيوم.

وفي أبريل/نيسان، أرسلت روسيا مدربين عسكريين إلى النيجر.