الاحتلال يقتحم جنين ويهدم 3 منازل بالضفة

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مدينة جنين في أعقاب هدم سلطات الاحتلال 3 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضح مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش ينفذ حاليا ما سمته عملية عسكرية في مخيم المدينة شمالي الضفة الغربية، كما وثقت منصات فلسطينية مشاهد من ذلك الاقتحام.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تطلق النار على محول كهرباء وسط جنين. pic.twitter.com/D0NgzoTztr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2024

وفي جنين، شيّع فلسطينيون جثمان الأسيرة السابقة وفاء جرّار التي استشهدت صباح اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها خلال اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين قبل أشهر، مما أدى إلى بتر قدميها.

وتعرضت جرّار (50 عاما) لإصابات خطيرة أثناء اعتقالها من قبل الجيش الإسرائيلي في جنين في مايو/أيار الماضي، ونقلت إلى سجن إسرائيلي قبل أن يفرج عنها لاحقا.

📹 جانب من تشييع الشهيدة وفاء جرار التي استشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها الحرجة خلال اعتقالها من منزلها في شهر مايو الماضي pic.twitter.com/eTdcNlsIut — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 5, 2024

وأُعلن عن استشهاد الأسيرة السابقة الناشطة في مجال دعم عائلات الأسرى، وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية والمعتقل منذ 5 أشهر بالسجون الإسرائيلية، بعد نقلها لمستشفى في جنين.

هدم منازل

وهدم الجيش الإسرائيلي اليوم 3 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة بمحافظتي بيت لحم، وجنين في الضفة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان لوكالة لأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة الجلمة قرب مدينة جنين وشرعت بعملية هدم لمنزلين اثنين، مشيرين إلى أن المنزلين شيدا على أراض فلسطينية خاصة.

وبين شهود العيان أن القوات الإسرائيلية تذرعت بأن عملية البناء تمّت دون ترخيص في منطقة مصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو الموقّع بين منظمة التحرير وإسرائيل.

جرافات الاحتلال تهدم منزلين في قرية الجلمة شمال شرق جنين. pic.twitter.com/vpf4iSADQH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

وبالذريعة نفسها، هدمت قوات إسرائيلية منزلا بمساحة 150مترا مربعا في حي بئر عونة ببلدة بيت جالا قرب بيت لحم، وقد هدمت القوات المنزل دون السماح للسكان بإخراج مقتنياتهم.

والشهر الماضي نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 منزلا غير مأهول، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.