قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح بشظايا صاروخ أطلق من القطاع على مستوطنة أشكول في غلاف غزة.

وأكدت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت 40 شهيدا و71 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 39 ألفا و623 شهيدا و91 ألفا و469 مصابا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المطاحن جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

#عاجل | مراسل شهاب: وصول 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى من جراء استهداف جيب تأمين مساعدات في منطقة المطاحن جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة . pic.twitter.com/YsZzfUmMte — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2024

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين بمنطقة تل الهوى في شارع الأبراج جنوبي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد مراسل الجزيرة أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار على شرق مخيم البريج والمغازي ودير البلح وقرية المصدر وسط قطاع غزة.

وأضاف أن آليات الاحتلال أطلقت النار في منطقة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الإفراج عن جثامين شهداء

يأتي ذلك بينما أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن جثامين 84 شهيدا احتجزتها قوات الاحتلال خلال الحرب على القطاع من مناطق متفرقة في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جثامين الشهداء وصلت متحللة ولم تُعرف هوية أصحابها.

ومن المقرر دفن الجثامين التي سلّمت عبر معبر كرم أبو سالم في مقبرة مدينة خان يونس.

ونشر فلسطينيون مقطع فيديو يوثق التجهيزات وعمليات الحفر لقبر جماعي داخل المقبرة التركية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استعدادا لدفن الجثامين المجهولة الهوية.

قصف مستوطنات الغلاف

من جهتها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق 15صاروخا من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة شرقي خان يونس.

وأفادت باعتراض صاروخين منها، بينما سقط 13 صاروخا في مناطق مفتوحة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة بشظايا صاروخ أطلق من غزة على مستوطنة أشكول في غلاف غزة، والواقعة في شرق خان يونس جنوبي القطاع.