الاحتلال يحرق مركبات وسوقا بنابلس ويعزز قواته شمال الضفة

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الاثنين وليلة أمس، وأحرق مركبات وسوقا في مناطق متفرقة بالضفة، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمدينة نابلس شمالي الضفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش عزز قواته بعدة وحدات في مناطق شمال الضفة الغربية وغور الأردن.

وأضافت أن الجيش تلقى إنذارا استخباريا عن استعداد مجموعات فلسطينية لشن هجمات على مناطق إسرائيلية.

اقتحامات وحرائق

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة نابلس للمرة الثانية خلال ساعات، وشنت حملة دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وأكدت أن عناصر من المقاومة فجّرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية إسرائيلية في محيط قبر يوسف شرقي نابلس.

في حين اندلع حريق في سوق الحسبة وسط نابلس وحريق آخر لمركبة وأجزاء من منزل في محيط مخيم بلاطة شرقي المدينة.

⭕️ شاهد لحظة انسحاب قوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد اقتحامها واعتقال شابين pic.twitter.com/jeG916PTIJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

وأفاد شهود عيان بأن الحرائق اندلعت بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة خلال اقتحامها المدينة، وذلك لتأمين مداهمة مجموعات استيطانية لقبر يوسف وأداء صلوات تلمودية داخله.

كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة فلسطينية في بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت قواتها في العديد من شوارعها، كما دهمت منازل ومحال تجارية واعتقلت عددا من الشبان وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات المقتحمة، مما أدى لاحتراق مركبة جراء إطلاق قنبلة غاز عليها.

مواجهات وحالات اختناق

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة أمس الأحد بلدة يعبد جنوبي جنين، وقامت بعمليات تفتيش ودهم، كما اقتحمت بلدتي حزما شمالي القدس، وسلواد شرقي رام الله وسط إطلاق للنار وقنابل غاز، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

وفي بلدة سعير، شمالي الخليل في جنوب الضفة الغربية، قال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدنية، وإن مواجهات اندلعت بعد تصدي مواطنين بالبلدة للقوة المقتحمة ورشقهم لها بالحجارة.

وأوضح أن قوة جيش الاحتلال ردت بإطلاق وابل من القنابل الغازية والصوتية بين المساكن، مما تسبب في حالات اختناق وإحراق مركبة.

اعتداءات المستوطنين

وقالت وفا إن مستوطنين إسرائيليين تجمعوا عند دوار كفل حارس، شمالي سلفيت، ورشقوا بالحجارة مركبات دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

كما هاجم عشرات المستوطنين مركبات بالحجارة غرب قرية دير شرف في نابلس، مما أدى لتضرر عدد منها، وفق الوكالة.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، في وقت وسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد 604 فلسطينيين، وإصابة نحو 5 آلاف و400 آخرين بجروح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.