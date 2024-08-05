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"احذروا العسكر".. مغردون عرب ينقلون تجاربهم لثوار بنغلاديش

Anti-government protestors display Bangladesh's national flag as they storm Prime Minister Sheikh Hasina's palace in Dhaka on August 5, 2024. - Bangladesh army chief Waker-Uz-Zaman spent nearly four decades rising to the top of the military and said on August 5, he was "taking full responsibility" after Prime Minister Sheikh Hasina was ousted and fled (Photo by K M ASAD / AFP)
المتظاهرون في بنغلاديش يقتحمون قصر الشيخة حسينة في العاصمة (الفرنسية)
5/8/2024

تصدر وسم (هاشتاغ) بنغلاديش بالإنجليزية قائمة الترند عالميا بعدما أجبرت احتجاجات عارمة رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة على الاستقالة والفرار إلى الهند اليوم الاثنين، وفي حين اقتحم متظاهرون مقرها الرئيسي في داكا، كما أعلن الجيش عن محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة.

هروب حسينة ودعوة قائد الجيش الطلبة لوقف الاحتجاجات والعودة إلى منازلهم، أعاد إلى المدونين في العالم العربي ذكرياتهم مع العسكر وكيف استولوا على الحكم بعد الربيع العربي مما جعلهم يشاركون تجاربهم مع متظاهري بنغلاديش.

وكانت أول رسالة وجهها المغردون العرب إلى الطلبة والثوار في بنغلاديش "لا تثقوا بالجيش فتجربة الثورات العربية تقول: إذا هزمت مستبدا فلا تثق في ضباط الجيش".

وكتب أحد المدونين "اللي يعرف صديق بنغالي يكلمه بسرعة وينصحه ما يثق في أي عسكري يوعده بحاجة.. كلهم عينة واحده وبريق السلطة يلحس العقول! كل عسكري مسك سلاحا في يوم من الأيام ما يصلح للحكم أو الإدارة.. لأن العنف بيكون نهجه الوحيد في كل عمل يقوم بيه حتى في تفكيره".

ووجه أحد المتابعين تحذيرا إلى الشعب البنغالي "مبارك انتصاركم على الدكتاتورية التي حكمت بلادكم 28 سنة ولكن احذروا من ثلاث، أولا: لا تتركوا الشوارع قبل تحقيق مطالبكم كاملة، ثانيا: لا تصدقوا قادة الجيش، ثالثا: لا تثقوا فيهم بأي شكل من الأشكال فهم من ساعدوا جلادتكم على الهروب عبر طائرة عسكرية تابعة للجيش إلى خارج البلاد".

وطالب مغردون من المتظاهرين في بنغلاديش استغلال فرصتهم لانتزاع حريتهم بالقول: هذه فرصتكم الوحيدة في استعادة بلادكم من الفسدة والطغاة، فأحسنوا استغلالها وخذوا العبرة من شعوب أخرى لم تحسن استغلال الفرصة وأسقطت نفسها من جديد في براثن الطغيان .

وقال أحدهم إن إجبار حسينة على الاستقالة والهرب إلى الهند نجاح جزئي للحراك الشعبي الذي أجبر النظام العسكري على التضحية بها حتى يهدأ الشارع ويضمن بقاءه في السلطة.

وبدأ مدون تغريدته بأبيات للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي (إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر) وقال إن إرادة الشعوب غلاّبة؛ ومن يستطع الضغط يستطع مواصلته؛ ومن يستطع تسجيل نقاط على النظام العسكري الدكتاتوري يستطع هزيمته ولو بعد حين.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما قام به المتظاهرون في بنغلاديش سيدفعون ثمنه السنين من الضياع وعدم الاستقرار خاصة أن كثيرا من الاستخبارات حول العالم لا تريد استقرار بنغلاديش، مؤكدين أن ما حدث مخطط من قبل أجندات خارجية وبالاتفاق مع قادة الجيش.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي